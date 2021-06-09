Fransa 3-0 kazandı, Benzema sakatlandı

EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Fransa, sahasında Bulgaristan'ı konuk etti.Stade de France'de oynanan karşılaşmayı Fransa 2-0 kazanırken Benzema'nın sakatlanmasıyla da adeta şok yaşadılar.Karşılaşmanın 29. dakikasında Griezmann'ın golüyle öne geçen Fransa'da Benzema, dakikalar 39'u gösterdiğinde oyuna devam edemedi ve sakatlanarak yerini Giroud'ya bıraktı.İlk yarı 1-0 sona ererken ikinci yarıda etkinliğini sürdüren Fransa, 83 ve 90. dakikalarda Giroud'nun golleriyle skoru 3-0'a getirerek turnuva öncesi moral buldu.Fransa EURO 2020'de ilk maçını 15 Haziran tarihinde Almanya'ya karşı oynayacak.