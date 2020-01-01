AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
004 04 40
KALDI

EURO öncesi ilk Kovid vakası: Busquets

İspanya Milli Takımı'nda Sergio Busquets'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

EURO öncesi ilk Kovid vakası: Busquets
İspanya Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Sergio Busquets'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Madrid'de devam eden milli takımın bu sabah yapılan PCR testleri sonrası Sergio Busquets'in sonucunun pozitif olduğu, diğer tüm futbolcular ve teknik heyette ise negatif sonuç çıktığı duyuruldu.

Busquets'in, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Karantinada kalacak olan İspanyol futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki durumunun belirleneceği vurgulandı.

Diğer yandan, İspanya Milli Takımı'nın yarın basına açık tüm etkinlikleri de iptal edildi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
ÖZEL | Erol Bulut, EURO 2020: "Türkiye, gruptan lider çıkabilir"
ÖZEL | Ömer Erdoğan, EURO 2020: "En kötü 7 puan alırız"
ÖZEL | Hikmet Karaman, EURO 2020: "Sürprizi Türkiye yapar"
ÖZEL | Yılmaz Vural, EURO 2020: "Final oynasak sürpriz olmaz"
ÖZEL | Samet Aybaba, EURO 2020: "Gruptan lider çıkacağız"
ÖZEL | Bülent Uygun, EURO 2020: "Gruptan rahat çıkarız"
Leonardo Bonucci: "Türkler'e dikkat! Çok güçlüler"
ÖZEL | Şenol Can, EURO 2020: "Milli Takım 2. bitirir"
İngiltere'de Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya alındı
Okay Yokuşlu: "Her şeyimizi verip İtalya'yı yenmek istiyoruz"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play