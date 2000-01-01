EURO 2024'ün son biletini Polonya kaptı!

EURO 2024 Elemeleri Play-Off Grup A'nın finalinde Robert Page'in ekibi Galler ile Michal Probierz'in yönetimindeki Polonya karşı karşıya geldi.



Cardiff Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere bitti ve karşılaşma uzatmalara gitti. Ev sahibi Galler'de Chris Mepham 120+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Polonya, play-off finalinin kazanan tarafı oldu ve EURO 2024'e kalmayı başardı. Polonya'nın ikinci penaltısını Sebastian Szymanski, beşinci penaltısını ise Krzysztof Piatek ağlarla buluşturdu.



Polonya'da Fenerbahçeli Sebastian Szymanski 101, Başakşehirli Krzysztof Piatek ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.



Polonya, EURO 2024'te Avusturya, Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.



