AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

EURO 2024'ün son biletini Polonya kaptı!

EURO 2024 Elemeleri Play-Off Grup A'nın finalinde Polonya, normal süresi 0-0 biten maçta Galler'i penaltılarda 5-4 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'na kaldı.

EURO 2024'ün son biletini Polonya kaptı!
EURO 2024 Elemeleri Play-Off Grup A'nın finalinde Robert Page'in ekibi Galler ile Michal Probierz'in yönetimindeki Polonya karşı karşıya geldi.

Cardiff Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere bitti ve karşılaşma uzatmalara gitti. Ev sahibi Galler'de Chris Mepham 120+1'de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden Polonya, play-off finalinin kazanan tarafı oldu ve EURO 2024'e kalmayı başardı. Polonya'nın ikinci penaltısını Sebastian Szymanski, beşinci penaltısını ise Krzysztof Piatek ağlarla buluşturdu.

Polonya'da Fenerbahçeli Sebastian Szymanski 101, Başakşehirli Krzysztof Piatek ise 80. dakikada oyuna dahil oldu. 

Polonya, EURO 2024'te Avusturya, Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
UEFA'dan EURO için yeni karar! 32 takım...
UEFA'dan TFF'nin "Sunduğun Gol Olsun" projesine ödül
Sporda İtalyanlar bu yaza damgasını vurdu
EURO 2020 final günü çıkan olaylara inceleme başlatıldı
Roberto Carlos'a göre EURO 2020'nin en iyisi Luke Shaw
İtalya'da Kovid-19 artışında EURO2020 şüphesi
İngiltere Rashford'a destek için toplandı
Spor dünyasından ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek
Şampiyonluk, İtalya ekonomisine 4 milyar avro değer katacak
Donnarumma: "Kazandığımızı fark etmedim"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play