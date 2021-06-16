AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

EURO 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe

EURO 2020'de mücadele eden oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isim, 189 milyon avroyla Fransız Kylian Mbappe oldu.

EURO 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isim, 189 milyon avroyla Fransız Kylian Mbappe oldu.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, EURO 2020'deki en değerli 10 oyuncunun tahmini bonservis bedellerinin toplamı, 1 milyar 189 milyon avro olarak hesaplandı.

22 yaşındaki Fransız forvet oyuncusu Mbappe'nin 189 milyon avrolya başı çektiği listenin 2 ve 3. sırasında, İngiliz oyuncular Harry Kane (127 milyon avro) ve Marcus Rashford (121 milyon avro) yer aldı.

Listede İngiltere'den 4, Belçika'dan 2, Fransa, Hollanda, Almanya ve Portekiz'den ise birer futbolcu bulunuyor.

"EURO 2020'nin en değerli 10 futbolcusu" şöyle sıralandı:

 

 Futbolcu

 Değer (avro)
1

 Kylian Mbappe (Fransa)

 189 milyon
2

 Harry Kane (İngiltere)

 127 milyon
3

 Marcus Rashford (İngiltere)

 121 milyon
4

 Raheem Sterling (İngiltere)

 115 milyon
5

 Kevin de Bruyne (Belçika)

 115 milyon
6

 Bruno Fernandes (Portekiz)

 114 milyon
7

 Jadon Sancho (İngiltere)

 110 milyon
8

 Romelu Lukaku (Belçika)

 105 milyon
9

 Frenkie de Jong (Hollanda)

 100 milyon
10

 Joshua Kimmich (Almanya)

 93 milyon
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Çekya 2 1 1 0 3 1 2 4
2 İngiltere 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Hırvatistan 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 İskoçya 2 0 1 1 0 2 -2 1
Son Dakika Haberleri
EURO 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
İngiltere Milli Takımı'nda Mount ve Chilwell karantinaya alındı
UEFA, yarı final ve final maçlarını Wembley'den almayı planlamıyor
İşte Milli Takımımızdaki acı tablo
Burak Yılmaz'ın 2022 sözü
Şenol Güneş: "Ayağa kalkmalıyız! Dünya Kupası'nı düşünmeliyiz"
Hıncal Uluç: "Yalan konuşma Şenol Güneş!"
EURO 2020'de günün maç programı
Şansal Büyüka'dan Şenol Güneş yorumu: "Nedir bunun bedeli?"
EURO 2020'de dipteyiz, sondayız
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play