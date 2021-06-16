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EURO 2020 finalinde 60 bin seyirci!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Wembley Stadı'nda oynanacak yarı final ve final maçlarının her birine 60 binin üzerinde seyirci katılabilecek.

EURO 2020 finalinde 60 bin seyirci!
Wembley Stadı'nda oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı final ve final maçlarının her birine 60 binin üzerinde biletli seyirci alınacağı bildirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak turnuvanın yarı final ile final maçlarında, stat kapasitesinin yüzde 75'inin doldurulması konusunda İngiltere hükümetiyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Stada alınacak taraftarların, İngiltere'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) protokollerine uymak zorunda olduğu ve bu maçların her birini 60 binin üzerinde taraftarın tribünden takip edebileceği ifade edildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "EURO 2020'nin Wembley Stadı'nda oynanacak son üç karşılaşmasına bu kadar fazla seyircinin katılabilmesi, harika bir haber. Son 18 ay, saha içi ve dışında, tribünleri oyunun içine nasıl yeniden katabileceğimiz konusunda çok kafa yorduk. Bu turnuva, insanlara yeniden güven vermemizi sağlayan önemli bir dönüm noktası haline geliyor. Artık normal hayata geçme konusunda önemli bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de son 15 ay içinde en çok seyirci katılımının gerçekleşeceği spor organizasyonu unvanını elde edecek EURO 2020'nin yarı final maçları 6 Temmuz Salı ve 7 Temmuz Çarşamba, finali ise 11 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Maçı tribünden takip etmek isteyen taraftarların, stada giriş öncesinde negatif sonuçlu Kovid-19 testi veya maç öncesindeki 14 gün içinde çift aşı yaptırdığına ilişkin belge sunması gerekiyor.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Çekya 2 1 1 0 3 1 2 4
2 İngiltere 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Hırvatistan 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 İskoçya 2 0 1 1 0 2 -2 1
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