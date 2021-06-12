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EURO 2020'de günün programı

EURO 2020, üçüncü gününde üç keyifli maçla devam ediyor. İşte muhtemel 11'ler, kritik bilgiler ve ilginç istatistikler...

EURO 2020'de günün programı
UEFA EURO 2020'de futbol şöleni üçüncü gün üç maçla birden devam ediyor.

İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri...

16.00 İngiltere - Hırvatistan [D Grubu]

Kader bu iki ülkeyi sık sık karşı karşıya getiriyor. Son olarak 2018 Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelmişler ve uzatmalara giden maçta kazanan Hırvatlar olmuştu. Bu kez İngilizler'in beklentileri yüksek. Finale giden yolda Wembley'de çıkacakları ilk maç olduğunu düşünüyorlar.

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane.

Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Brozovic; Kramaric, Modric, Kovacic, Perisic; Rebic

19.00 Avusturya - Makedonya [C Grubu]

Makedonya, Avrupa futbol şampiyonası finallerinde mücadele eden 35. ülke olacak. İlk kez bir büyük turnuvada mücadele edecek olan Balkan ülkesi, son olarak mart ayında Almanya'yı Duisburg'ta mağlup ederek ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Yani, Avusturya'nın Goran Pandev ve arkadaşlarını hafife almaması gerek...

MUHTEMEL 11'LER

Avusturya: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Laimer, Schlager; Sabitzer, Baumgartner, Alaba; Arnautovic.

Makedonya: Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Ademi, Nikolov, Bardi; Elmas, Pandev, Trajkovski.

22.00 Hollanda - Ukrayna [C Grubu]

Benzer taktiklerle oynayan iki takımın nefes kesecek mücadelesi olacak. Frank de Boer ve Andriy Shevchenko gibi iki efsanenin yönettiği takımlar, 5-3-2 ile oynuyor. 2014 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez büyük bir turnuvada boy gösterecek olan Hollanda, Amsterdam'daki bu maçta kazanarak turnuvaya moralli başlamak istiyor. Kaliteli oyunculardan kurulu Ukrayna ise büyük bir sürprize imza atabilir.

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Wijndal; Frenkie de Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Weghorst.

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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