EURO 2020 C Grubu'nda maçlar sona erdi

EURO 2020 C Grubu, oynanan iki maçla sona erdi.
Hollanda ile Makedonya arasında Amsterdam'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Memphis Depay, 51 ve 56. dakikalarda Georginio Wijnaldum attı.
Grubun diğer maçında Avusturya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Bükreş Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Avusturya 1-0'lık skorla kazandı. Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada Christian Baumgartner attı.
Bu sonuçların ardından Hollanda ve Avusturya son 16 turuna yükseldi. Üçüncü sırada bitiren Ukrayna ise son 16 için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek.
PUAN DURUMU
9 - Hollanda
6 - Avusturya
3 - Ukrayna
0 - Makedonya
Grupta alınan tüm sonuçlar
Avusturya 3-1 Makedonya
Hollanda 3-2 Ukrayna
Ukrayna 2-1 Makedonya
Hollanda 2-0 Avusturya
Ukrayna 0-1 Avusturya
Makedonya 0-3 Hollanda