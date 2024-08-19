Haber Tarihi: 19 Ağustos 2024 14:47 - Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 14:47

Engin Polat hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu?

Kara para ve vergi kaçırma gibi suçlardan yargılanan Dilan - Engin Polat davasında flaş bir gelişme yaşandı. Yapılan paylaşımlar ardından vatandaşlar, "Engin Polat hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor.

Engin Polat hapisten çıktı mı, tahliye oldu mu?
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Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına devam edildi. Kasım ayından bu yana kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat tahliye edildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Emrullah Erdinç'in haberine göre, Dilan Polat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Son aylık tutukluluk değerlendirmesine itiraz eden avukat Sevinç Horoz'un dilekçesini değerlendiren üst mahkeme Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi

Avukat Horoz; "Tutukluğun devamı kararına karşı Ağır Ceza mahmesine yaptığım itiraz kabul edilmiş ve Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

POLATLAR DAVASININ GEÇMİŞİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.
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