AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR
TURNUVANIN
BAŞLAMASINA
000 06 19
KALDI

Düzce'de genç milli sporculardan A Milli Futbol Takımı'na destek

Düzce'de genç milli sporcular, EURO 2020'de İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek oldu.

Düzce'de genç milli sporculardan A Milli Futbol Takımı'na destek
Düzce'de farklı branşlarda milli takım forması terleten ve kentte sporla uğraşan gençler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bu akşam İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek oldu.

Ellerindeki bayraklarla Düzce 18 Temmuz Stadı'na gelen yaklaşık 50 sporcu, büyük bir Türk bayağı açarak A Milli Takım futbolcularına başarılar diledi.



Gençlik Marşı'nı okuyan sporcular, "Milli takımımıza 'Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz." dedi.

Etkinlik sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan milli halterci Ulaşcan Kurnaz, geçen hafta Özbekistan'da yapılan şampiyonadan geldiğini söyledi.

Milli forma heyecanın çok ayrı bir duygu olduğunu vurgulayan Ulaşcan, "Milli takımımıza destek olmak istedik. Avrupa Şampiyonası'nda futbolcularımıza başarılar diliyoruz. Umarım en iyi sonuçla ülkemize dönerler." ifadelerini kullandı.

Milli maltercilerden Tülay İlhan da turnuva öncesi çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Çok heyecanlıyız. Milli takımımızın bu akşam iyi bir başlangıç yapmasını diliyoruz. A Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası'nda ter dökecek. 'Bizim Çocuklar'a başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.



S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
Son Dakika Haberleri
Galler, İsviçre maçına hazır
Milli maç sebebiyle Bakü uçak biletleri tükendi
Rusya Milli Takımı'nda koronavirüs vakası
Luis Campos: "Burak Yılmaz'ın futboluna aşığım"
EURO 2020 açılış töreni nasıl olacak?
İsviçre, Galler maçına hazır
Düzce'de genç milli sporculardan A Milli Futbol Takımı'na destek
La Gazzetta'dan Türkiye analizi
Marcello Lippi: "Barella ve Immobile, İtalya'nın can damarları"
Jose Mourinho, EURO 2020'nin golcülerini yazdı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play