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Dietmar Hamann: "Kimse Almanya'ya şans vermiyor"

Almanya'nın efsane isimlerinden Dietmar Hamann, EURO 2020'de milli takımlarına şans verilmemesine tepki gösterdi.

Dietmar Hamann: 'Kimse Almanya'ya şans vermiyor'
Almanya'nın efsane isimlerinden Dietmar Hamann, EURO 2020'de kendilerine fazla şans verilmemesine tepki gösterdi.

Kimsenin Almanya'yı favori göstermediğini söyleyen Hamann, "50 gazeteci ile EURO 2020 için bir anket yaptık, kimse Almanya'yı şampiyon göstermedi. 3 kez Avrupa şampiyonu olduk, 4 kez Dünya Kupası kazandık ve bize şans verilmiyor. Ben hayatımda Almanya için bu kadar şüpheyi hiç görmedim" dedi.

Almanya'nın grubuyla ilgili konuşan Hamann, "Güçlü bir gruptayız ve Fransa ile Portekiz'e karşı oynayacağız. Şu anda tahmin etmek zor. Fransa'ya yenilirsek, 3-4-3 sistemi değişir en azından, bu güzel" dedi.

Almanya, EURO 2020 F Grubu'ndaki ilk maçında 15 Haziran günü 22:00'de Fransa ile karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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