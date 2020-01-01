Deschamps: 'Mesele benim geleceğim değil'

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, İsviçre'ye yenildikleri maç sonunda konştu.



Deschamps sonuna kadar mücadele ettiklerini ancak sonunda yıkıldıklarını söyleyerek, "Soru şu an benim geleceğim değil. Bu kadroda birlik ve beraberlik var. İşler kötü gittiğinde de sorumlu benim. Ben, onlarla birlikteyim ve onlar da benimle. Şimdi bu sonucu atlatmak için zamana ihtiyacımız olacak." diye konuştu.



Fransız hoca penaltıyı kaçıran Mbappe ile ilgili de konuşarak, "Bu çılgın senaryonun içinde hepimizin ne kadar üzüldüğünü tahmin edebilirsiniz. Sonuna kadar savaştık ama penaltılar her zaman acımasızdır. Kimse Kylian Mbappe'ye kızamaz." sözlerini kullandı.



