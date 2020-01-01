Deschamps: 'Kante, idmanda arkadaşlarının ilk seçimi'

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, kadrosunda değişilmez ismin N'Golo Kante olduğunu söyledi.



Yıldız oyuncunun önemine dikkat çeken teknik adam, "Kante gölgelerde işini yapıyor. Çok fazla gol, asist yapmadığı için medyanın çok dikkatini çekmiyor, zaman zaman ışıklar ona dönüyor. Kante, takım arkadaşlarının idmanda seçtiği ilk isim. Bir teknik adam için de, sahaya süreceği ilk oyuncu" ifadelerini kullandı.



Fransa, EURO 20202'deki ilk maçında 15 Haziran günü 22:00'da Almanya ile karşılaşacak.



