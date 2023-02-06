Deprem okullar tatil mi? Son dakika deprem olan illerde okullar tatil mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Mersin, Diyarbakır, Adıyaman ve Adana olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Deprem sonrası okulların tatil durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Diğer deprem hissedilen illerde yaşayanlar da araştırıyor. Okulların tatil durumu hakkında açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem yaşanan illerde okulların tatil olacağını duyurdu. Peki Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, Adıyaman'da okullar tatil mi? Bugün Mersin, Osmaniye, Hatay'da okullar tatil mi?Deprem ve ve kar yağışı nedeniyle pek çok ilde eğitime ara verildi. Ankara ve İstanbul ile Samsun, Aksaray, Kırıkkale, Çanakkale, Gümüşhane, Şırnak, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Sivas, Tunceli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bayburt, Karaman, Malatya, Ardahan, Kayseri, Ağrı, Isparta, Giresun, Nevşehir, Kütahya, Erzurum, Elazığ, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Burdur, Bitlis, Hakkari, Kars, Denizli, Konya, Erzincan ve Afyonkarahisar'da eğitime bir gün, Bingöl ve Muş'ta iki gün ara verildi.Adana'nın Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke; Antalya'nın Gündoğmuş ve İbradı; Batman'ın Gercüş ve Sason ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü, Siirt'in bazı ilçelerinde ise 2 gün eğitim yapılamayacak.Çankırı, Sinop, Yalova ve Tokat ile Kastamonu'nun Cide ilçesinde taşımalı eğitime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Oktay "Tüm okullarımız 10 ilimizde bir hafta tatil. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca açıklama yapacak." dedi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.Kar yağışları sonrası Kahramanmaraş Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz geneli ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Malatya ili genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara binaen tüm ilçelerimizde bulunan MEB'e bağlı okullar ve eğitim kurumları 6 Şubat'ta bir gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.Adıyaman Valiliği şu açıklamayı yaptı; "Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.Gaziantep Valisi Davut Gül şu açıklamayı yaptı:"Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp, kitap okuyun.