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David Alaba: "Özür dilerim mağlubiyet benim hatam"

Avusturya'nın Hollanda'ya kaybettiği maçın ardından kaptan David Alaba yaptırdığı penaltı nedeniyle özür diledi.

David Alaba: 'Özür dilerim mağlubiyet benim hatam'
Avusturya kaptanı David Alaba, Hollanda'ya mağlup oldukları maçın değerlendirmesini yaptı.

Alaba açıklamasına özür dileyerek başladı ve "Takımımla gurur duyuyorum. Harika bir takıma karşı cesur oynadık. Mağlubiyette tüm sorumluluğu üzerime alıyorum, penaltı yaptırmamalıydım. Herkesten özür dilerim, bu beni çok incitti" sözlerini kullandı.

Şampiyona öncesinde Real Madrid'e imza atan Alaba gruptan çıkma iddialarının sürdüğünü belirterek, "Son maçta gereken skoru alarak gruptan çıkmak için savaşacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Alaba'nın yaptırdığı penaltı anı

vustur

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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