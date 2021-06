Cristiano Ronaldo: 'Başarıya açım'

EURO 2020'de Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta Portekiz ile Macaristan, 15 Haziran Salı günü karşılaşacak. Kritik maçtan önce Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo açıklamalarda bulundu.



Kendi geleceği hakkında konuşmayan Cristiano Ronaldo, Portekiz ile EURO 2020'de şampiyon olmaktan başka bir odak noktasının olmadığını ifade etti.



Futbolu en üst seviyede oynamaya devam ettiğini ifade eden Cristiano Ronaldo, "18 yıldır en üst seviyede oynuyorum. Beni gerçekten rahatsız etmiyor. 18-19 yaşında olsaydım da geleceği düşünerek uyuyacağımı sanmıyorum. Şu anda 36 yaşındayım, kalırsam ne olacak, gidersem ne olacak? Bu konu bugünün konusu değil, her ne olacak en iyisi olacak." dedi.



Portekiz ile şampiyon olmak isteyen Ronaldo, "Transfer ya da kendi geleceğime odaklanmış durumda değilim. Tek düşüncem var, Portekiz'in şampiyon olması ve Macaristan maçından sonra çok olumlu düşüncelere sahip olmak" ifadelerini kullandı.



Takımın önemli isimlerinden Joao Cancelo'nun yokluğu hakkında da konuşan Ronaldo, "Cancelo'nun olmaması şu anda bizim için büyük bir faktör değil. Bir şeye ne kadar çok odaklanırsak o kadar çok konsantre oluruz. Üzgünüm ama Covid-19 ile yaşamak zorundayız, herkesin çok fazla yorulduğunu biliyorum ama şu an için yapacak bir şeyimiz yok" şeklinde konuştu.



Portekiz'de her mevkide görev yapabileceğini ifade eden Ronaldo, "Takımın kazanmasına yardımcı olmak her pozisyonda oynayabilirim, bana nerede ihtiyaç olursa koç, beni orada bulabileceğini çok iyi biliyor. Sol, sağ, ön, arka benim için farketmez; en faydalı nerede olacaksak orada oynayacağım" ifadelerini kullandı.



5 Avrupa Şampiyonası'nda da oynayan ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldı, "Futbol oynamaktan bunalmış değilim, bu benim adıma iyi bir rekor ama en önemlisi yeniden Avrupa şampiyonu olmak. Genç ve çok potansiyelli bir ekibimiz var. Turnuvada harika işler yapabileceğimize inanıyorum ve kesinlikle turnuvaya kazanarak başlamak istiyorum" şeklinde konuştu.