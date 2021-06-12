Christian Eriksen hayata tutundu

UEFA'DAN AÇIKLAMA: DURUMU STABİL

Öncelikle UEFA, Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun şu anda stabil olduğunu açıkladı.



DANİMARKA'DAN AÇIKLAMA: BİLİNCİ AÇIK



UEFA'nın ardından Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in bilincinin açık olduğunu ve detaylı kontroller için hastaneye götürüldüğünü duyurdu.



MENAJERİ: "NEFES ALIYOR VE KONUŞABİLİYOR"



Simon Kjaer'in menajeri Martin Schoots da, "Christian'ın babasıyla konuştum, bana nefes almasında sorun olmadığını ve konuşabildiğini söyledi. Babası ve eşi şu anda hastanede" açıklamasını yaptı.



"TAKIM ARKADAŞLARIYLA KONUŞTU, İYİ DURUMDA"



Danimarka Futbol Federasyonu Yöneticisi Peter Moller de ardından, "Eriksen, hastanedeki yatağından takım arkadaşlarıyla konuştu, durumu iyi." mesajını yolladı.



KARŞILAŞMA KALDIĞI YERDEN BAŞLADI



Danimarka Futbol Federasyonu ve UEFA, karşılaşmanın 21:30'dan itibaren kaldığı yerden devam etmesine karar verildiğini açıkladı. UEFA, iki takımdan gelen talebin ardından bu kararın verildiğini belirtti.

EURO 2020'deki Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen bir anda yerde kaldı ve oyuncunun bilincini kaybettiği gözlenirken, kalp masajı yapılmaya başlandı. Danimarkalı oyuncular sahada gözyaşlarını tutamadı, sağlık ekipleri yaklaşık 8 dakika boyunca futbolcuya müdahale etti.Oyuncu sedyeyle soyunma odasına götürüldü ve UEFA, karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.