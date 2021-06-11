Christian Eriksen: 'Bana ne olduğunu bilmek istiyorum'

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçında fenalaşan Christian Eriksen'den ilk mesaj geldi.



Eriksen yaptığı açıklamada, "Herkese teşekkürler, hiçbir şeyden vazgeçmedim. İyi durumdayım, şu anda bana neler olduğunu öğrenmek istiyorum, pes etmeyeceğim. Benim için yaptıklarınızdan dolayı çok teşekkürler" sözlerine yer verdi.



ERIKSEN'E NE OLMUŞTU?



Christian Eriksen , EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu.



Hastaneye götürülen Eriksen 'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Finlandiya, mücadeleyi Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.



KALP DOKTORU: "FUTBOL OYNAYAMAZ"



Danimarkalı yıldız oyuncuyla ilgili kötü bir haber spor kardiyoloji profesörü Sanjay Sharma'dan geldi.



İngiliz ulusal haber ajansı PA'ya konuşan Sharma, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; Ne ve neden oldu? Döndüğü ve uyanık olduğu için çok memnunum. Bir daha futbol oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Orada birkaç dakikalığına da olsa öldü, tıp uzmanı onun tekrar ölmesine izin verir mi? Cevap kesinlikle hayır. İyi haber yaşayacak, kötü haber ise kariyerinin sonuna geliyordu, başka bir profesyonel futbol maçı oynar mı bunu söyleyemem. Ama İngiltere'de oynamazdı. Bu konuda çok katı olurduk." dedi.



