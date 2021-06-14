Çekya çok 'Schick' kazandı!

MAÇTAN DAKİKALAR

EURO 2020 D Grubu ilk maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geldi. Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan mücadeleyi Çekya 2-0 kazandı.Çekya'ya galibiyeti getiren golleri, 42. ve 52. dakikalarda Patrick Schick kaydetti. Schick, kaleciyi önde yakaladıktan 2. golü orta sahadan yaptığı vuruşla yaparken, şu ana kadar turnuvanın da en güzel golünü kaydetmiş oldu. Golcü oyuncu, 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası'nda en uzaktan atılan golü İskoçya filelerine gönderdi (45.5 metre).Grubun 2. haftasında Çekya Hırvatistan ile karşı karşıya gelecekken, İskoçya ile İngiltere ile kozlarını paylaşacak.Çekya, 42. dakikada bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. Coufal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Schick, kafa vuruşuyla topu direğin dibinden filelere gönderdi.Rakip kaleye yüklenen İskoçya, 52. dakikada golü kalesinde gördü. Kaleci Marshall'ın önde olduğunu fark eden Schick, orta sahadan yaptığı aşırtma vuruşla kendisinin ve Çekya'nın 2. golünü kaydetti.