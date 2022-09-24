CANLI: Galatasaray - İstanbulspor

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada İstanbulspor ile karşılaşıyor.
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GALATASARAY: 1
İSTANBULSPOR: 1
12' BARIŞ ALPER YILMAZ / 30' OKAN ERDOĞAN
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Barış Alper Yılmaz'ın golü
Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Metehan Baltacı, Abdülkerim, P. van Aanholt, Boey, Midtsjö, Özgür Aksaka, Mata, Barış Alper, Icardi.
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Oğuzhan, Mehremic, Okan, Ali Yaşar, Ebert, Dijlan Aydın, Abazaj, Owusu, Guri.
CANLI / 1. DEVRE
GALATASARAY: 1
İSTANBULSPOR: 1
12' BARIŞ ALPER YILMAZ / 30' OKAN ERDOĞAN
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Barış Alper Yılmaz'ın golü
İLK 11'LER
Barış Alper, Abdülkerim'in attığı nefis uzun pası önce kontrol etti, ardından kalecinin soluna bırakarak takımımızı 1-0 öne geçirdi! 💪 @Barisalperyilmz ⚽️pic.twitter.com/knLNpel4rA
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 24, 2022
Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Metehan Baltacı, Abdülkerim, P. van Aanholt, Boey, Midtsjö, Özgür Aksaka, Mata, Barış Alper, Icardi.
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Oğuzhan, Mehremic, Okan, Ali Yaşar, Ebert, Dijlan Aydın, Abazaj, Owusu, Guri.
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