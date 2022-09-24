CANLI: Galatasaray - İstanbulspor

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, İstanbulspor'la karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Galatasaray - İstanbulspor
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24 Eylül 2022 17:50
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada İstanbulspor ile karşılaşıyor.

CANLI / 1. DEVRE

GALATASARAY: 1

İSTANBULSPOR: 1

12' BARIŞ ALPER YILMAZ / 30' OKAN ERDOĞAN

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Barış Alper Yılmaz'ın golü

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Metehan Baltacı, Abdülkerim, P. van Aanholt, Boey, Midtsjö, Özgür Aksaka, Mata, Barış Alper, Icardi.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Oğuzhan, Mehremic, Okan, Ali Yaşar, Ebert, Dijlan Aydın, Abazaj, Owusu, Guri.


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