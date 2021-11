CANLI: Fatih Terim konuşuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve savunma oyuncusu Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lokomotiv Moskova maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.



FATİH TERİM'İN SÖZLERİ



"Muhakkak ki hayaller olmadan hiçbir şey olmaz. Bu gruptan çıkarsak bizim de söyleyeceğimiz çok şey olacak. Gruptan çıkarsak birçok şeyi hayal edebiliriz, neden olmasın? Çok zorlu bir grupta yarışıyoruz. Neredeyse bir Şampiyonlar Ligi grubu çektik. Son 16'ya çıkacağız çıktığımız zaman. Arkası 8, 4. Bundan sonra çıkacak olan rakibimiz, aşağı yukarı burada karşılaştığımız rakipler ayarında olacaktır. Her şey olabilir."



"KOLAY GEÇECEĞİ BEKLENMESİN"



"Özellikle teknik direktörleri geldikten sonra yukarı doğru bir ivme kazandı Lokomotiv. 4 maç oynadılar sadece bize yenildiler. İyi yere gittiklerinin önemli göstergesi. Gisdol göreve geldikten sonra 1 mağlubiyetleri bize karşı. Kolay geçeceğini kimse beklemesin. 1 puanları var ama matematiksel olarak iddiaları da var. Moskova'daki maç, planladığımız şekilde gitti. Belki de o gecenin en güzel golünü attık. Bu gruptan 1. çıkmak için bu maç stratejik bir önem taşıyor. Bizden sonra Marsilya - Lazio maçı var. Kazanırsak 10 puan yapıyoruz. Oradan çıkacak sonucun da önemi var. Belki de 1 puan bile grup liderliği için bize yetecek. Grup liderinin direkt gittiği bir ortamda 2.'nin Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla oynayacağı düşünülürse liderlik çok önemli. Smolov, Rifat Zhemaletdinov gibi oyunculara sahipler. Nerede zayıf, nerede güçlü yanları var iyi tespit ettiğimizi düşünüyoruz. Bu maçın ilk maça göre daha zor geçeceğini tahmin ediyorum. Buna göre çalışmalarımızı yaptık."



FEDERASYONA BAŞVURU, TAM KAPASİTE SÖZLERİ



"Biz, Galatasaray Kulübü olarak pandemi başladığından itibaren tüm mevzuatlara uyduk, uymaya da devam ediyoruz. Başlangıçtan itibaren düşünecek olursanız, rakiplerimizin 3'er 4'er bin aldığı yerlerde biz uyduk. Yine de uyarız. 9 Kasım'da yüzde 100 kapasiteye geçiliyor ama 4 Kasım'da geçilmiyor. Demek ki bu 5 gün için bir bildiği var federasyonun. 4 Kasım erken demek ki. Yarın yaklaşık 25 bin kişinin, 50 bin kişilik bir efekt yaratacağını düşünüyorum. Ali Sami Yen'de biz bunlara alışkınız. Öyle bir oluşturacaklardır ki 50 bin sesi çıkacaktır. Hepimiz heyecanlıyız, onların da heyecanlı olduğunu biliyorum."



AVRUPA İLE AÇILAN MAKAS



"Kolay değil, makasın açıldığını daha önce söylemiştim ama makas tabii sadece skorlarla ilgili değildi. Ekonomik güç, idari mekanizma, teknik davranış ve birçok sebebi vardı. Bir örnek vereyim; Brighton takımı, 11 milyona oyuncu alıyor. Diyor ki "Sizde kalsın" sezon sonunda alırım. Yukarılara falan da çıkmıyorum örnek olarak. İşin ekonomik gücü çok önemli bir yer kaplıyor manasında söylemiştim. Şu anki gençlerimiz, ortaya koyduğumuz transfer politikamız inşallah devam edecek ve plan proje bizi bir yerlere götürecek inşallah."



CRYSTAL PALACE ÖRNEĞİ



"Arkadaşlarım bana Crystal Palace'ın akademi yapılanmasını, fotoğraflarını gönderdiler. A Takım, Spor Center'ından daha önde. Tavsiye ederim, çoğunuz görmüşsünüzdür belki. 2000'de de makas vardı. Makas hep vardı ama açılıyor demek istiyorum. Ben akademiyi böyle yaparsam, normal takımı ne yaparım demek istiyorlar orada. Her zaman makas olmaya devam edecek. Yine başarılı olabiliriz ama makası da kapatmamız lazım."



GALATASARAY İLK DEFA FAVORİ



"Şu andaki durum bile Avrupa'da oynadığımız futbol, gençlerin durumu ve gol yemeden liderliği konuşulduğunda Galatasaray, ilk defa bir maça favori çıkıyor. Bu bile bizim nereye gittiğimizi gösteriyor. Duramayız. Başkanımızla da konuştuk. Ocak ayı için planlarımız var. Herkes de değişime hazır olmalıdır. Gençlerimizin her geçen gün tecrübelendiğini de düşünecek olursak, gelenlerle beraber kaynaşma sıkıntısı olmadığına göre tekrar güçlü, eksik olan yerlere de kendine göre takviye yapacağız. Mevcut takımdan memnunuz ama her zaman bir daha iyisi vardır. O felsefeyle düşünerek hareket edeceğiz ocak ayında."







MARCAO'NUN SÖZLERİ



"Avrupa maçları bana yardımcı oldu. Fizik ve psikolojik olarak zor bir dönem geçridim. Başta Fatih Terim hocam olmak üzere herkes benim yanımdaydı, yardım ettiler."



"Çok uzun vadeli konuşmak bence anlamsız. Maç maç bakmamız lazım. Her maç bizim için final. Şu ana kadar başarılı bir Galatasaray var. Liderimiz Fatih Hocamız bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Olumlu olumsuz her şeyi anlattı hocamız ve onun da meyvelerini maçlarda aldık. Genç bir takımız, Fatih Hocamızın önderliğinde bu tip başarıları elde ediyoruz. Umarım her maça final gözüyle bakarak başarılara devam ederiz."



MİLLİ TAKIM KONUSU

"Brezilya pasaportum var. Portekiz vatandaşlığını almak için 5 yıl oynamanız gerekiyor. Ben orada 1,5 yıl oynadım. Tamamen asılsız haberler."



Fatih Terim: "Biz Brezilya'da oynayabileceğini düşünüyoruz."



TAKIMDAN AYRI KALMASI, 8 MAÇLIK CEZA



"Bazen kötü olaylar iyi şeyler getirebiliyor. Belli bir dönem takımdan uzak kalmam, televizyondan izlemem benim avantajıma oldu. Kendi oyunumu ve takımı görme açısından iyi oldu. Belki de bu dönem benim için hayırlı oldu."



LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI HAKKINDA



"Yapmamız gereken bundan önce yaptıklarımızı yapmak olacak. Türkiye'de telafi edebiliyorsunuz ama Avrupa'da telafisi olamayabiliyor bu maçların. Markajları iyi yapan, rakibine yakın oynayan, kopmakt oynayan bir Galatasaray olacak. Rakibe yakın ve birlikte oynadığımızda ofansif olarak mutlaka gol bulacağımızı düşünüyorum."



NELSSON İLE UYUMU



"Ben futbolun bir dili olduğunu düşünmüyorum. Futbolun dili ortak. Bir saha bir top yeterli. Nelsson'la İngilizce olarak anlaşabiliyoruz. Aanholt, Muslera ve ben İspanyolca biliyoruz ve konuşuyoruz."

