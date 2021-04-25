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Çağlar Söyüncü: "Bu son şansımız"

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Çağlar Söyüncü, İsviçre maçı öncesinde İtalya ve Galler maçlarında alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını söyleyerek, İsviçre maçı için de "Son şansımız" dedi.

Çağlar Söyüncü: 'Bu son şansımız'
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk iki maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını, İsviçre maçını kazanarak 3 puan almak istediklerini söyledi.

"Bu durumda olduğumuzdan dolayı çok üzgünüz, bizi sevenleri, halkımıza böyle bir sonuç verdiğimiz için üzgünüz." sözlerini kullanan Çağlar, "Ama son maçımız var, son maçta en iyi şekilde, bize yakışan şekilde 3 puan alıp, devam edersek de böyle devam etmek istiyoruz. Turnuvayı kapatmak gerekirse de böyle kapatmak istiyoruz, son şansımız yarın. Hepimiz üzgünüz ama yarın yeni bir şans ve maç var. Bunun için bugünden sonra son antrenmanı yapıp yarınki maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Çağlar, "Takımımızda en güvendiğimiz bölgelerden biri savunmamızdı. 'Türk duvarı' deniliyordu ancak iki maçta 5 gol yedik. Bunun sebepleri sana göre neydi?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Bunu daha önce de dile getirmiştim, sadece biz iki kişinin yaptığı defansla ön plana çıkmak istemediğimizi söylemiştim, takım halinde iyi defans yapmak önemli. Tabii ki defans oyuncusu olarak iki maçta 5 gol yemek üzüntü verici, buradan doğru eleştirileri alıp daha iyi şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz Hem bireysel olarak hem takım halinde aynı şekilde doğru eleştiriler alıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

Milli futbolcu, Galler maçının son dakikasında yenen golle ilgili gelen bir soruyu ise, "Her maçımızdan sonra öz eleştiri yapıyoruz, bence öz eleştiri yapmasak buralara bile gelemezdik. Biz her zaman hocamızla ve takım arkadaşlarımızla hatalarımızı, neleri eksik yaptığımızı konuşan bir takımız, son dakikalarda benim uyarım orada göze çarpmış ama kimse istemezdi böyle bitsin ya da hata yapsın. O an benim söylediğim şey gibi çıkmış ama öyle bir şey yok hepimiz bu takımın bir parçasıyız hiç birimizin hiç birimizden fazlası yok." şeklinde yanıtladı

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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