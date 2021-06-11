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Burak Yılmaz: "Gerçek Türkiye'yi göstereceğiz"

A Milli Takımımızın golcüsü Burak Yılmaz, Galler maçı hakkında konuştu.

Burak Yılmaz: 'Gerçek Türkiye'yi göstereceğiz'
A Milli Takımımızın golcüsü Burak Yılmaz, Galler maçından önce açıklamalarda bulundu.

BİZE YAKIŞMAYAN BİR OYUNDU

"İlk maç kesinlikle istemediğimiz bir şekilde sona erdi; hem oyun olarak hem skor olarak. Bize yakışmayan bir başlangıç yaptık. Bu maçtan dersler çıkartırsak önümüzdeki iki maçtan istediğimizi sonuçları alacağımızı düşünüyorum. Galler karşısında her zamanki Türkiye'yi izletebileceğimizi düşünüyorum"

MORALİMİZ ÇOK BOZUKTU

"İtalya maçından sonraki iki gün moralimiz çok bozuktu. Ama hocama teşekkür ediyorum, bizi ayakta tuttu. İsviçre - Galler maçının beraberliği ile beraber de biraz daha kendimize geldik. Yeniden hedefteyiz, 6 puan hedefimiz var. "

GERÇEKLERİ GÖSTERECEĞİZ

"İlk maçtan sonraki olumsuz hava şu anda dağıldı, yaptığımız hataların farkındayız. Galler'i yenersek bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum. Ülkemize, takımımıza, insanlarımıza güveniyorum. Herkesin de bize güvendiğini biliyorum. Galler maçında gerçekleri göstereceğiz, sonrasına bakacağız"

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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