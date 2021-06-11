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Burak Yılmaz'dan motivasyon konuşması

Burak Yılmaz, İtalya maçı sonrasında moralleri bozulan takım arkadaşlarına; "Biz Türk Milli Takım oyuncularlayız. Ülkemizi gururlandırmak için buradayız. Şimdi herkes başını yerden kaldırsın. Ayağa kalkıp Galler galibiyetiyle halkımızı mutlu edelim" dedi.

Burak Yılmaz'dan motivasyon konuşması
A Milli Takım, Euro 2020'ye İtalya yenilgisiyle başlamıştı. Elemelerde büyük başarı elde eden Ay-Yıldızlı oyuncular 3-0'lık yenilgi sonrasında büyük üzüntü yanmıştı. A Milli Takımın en tecrübeli ismi olan Burak Yılmaz, üzgün olan takım arkadaşlarına bir motivasyon konuşması yaptı.

İtalya maçını geride bırakmaları gerektiğine vurgu yapan Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Bu sonuç bize hiç yakışmadı. Ancak biz turnuvalarda her zaman büyük sürprizlere imza atmış ülkeyiz. İtalya maçı artık geride kalmak. Ülkemizi gururlandırmak için buradayız. Hepiniz basınız yerden kaldırın. Bir an önce toparlanıp, Galler ve İsviçre maçlarını kazanmamız gerekiyor. Bize yakışan budur."

Kaptanın konuşmaları sonrasında ayağa kalkan Ay-Yıldızlı oyuncular; Galler ve İsviçre maçı öncesinde galibiyet sözü verdi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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