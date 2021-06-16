Bizim Çocuklar gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...

EURO 2020 A Grubu'nda ikinci maçlar sonrası Türkiye sıfır (0) puan ve -2 averajla grubun son sırasında yer aldı. Gruptan çıkma şansını zora sokan Milli Takımımız, pazar günü İsviçre'ye karşı galibiyet alıp 'en iyi üçüncülük' kotası için diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.



GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?



İtalya ve Galler'e yenilen Türkiye, bu mağlubiyetlerin ardından grubu ilk 2 sırada bitirme şansını yitirdi. Milli Takımımızın gruptan çıkmak için tek şansı 'en iyi üçüncüler' kotası alabilmek. İsviçre'ye karşı galibiyet için çıkacak olan Ay-Yıldızlılarımızın averajı -5.



EURO 2020'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.



Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.



'EN İYİ ÜÇÜNCÜLER' KOTASI NASIL BELİRLENİYOR?



EURO 2020'de bir üst tura adını yazdıracak olan üçüncü takımları belirlemek için grupta toplanan puanlara bakılacak. Puanların eşit olması halinde, daha iyi averaja sahip olan takımlar son 16 turuna kalma hakkını elde edecek.



Puanlar ve averajların da eşit olması halinde, daha fazla gol atan ekipler, bir üst tur şansını elde edecek.



