AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Bizim Çocuklar gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...

İtalya'nın ardından Galler'e de kaybeden Milli Takım, gruptan çıkma şansını zora soktu. EURO 2020'de grup üçüncülerinden en iyi 4 takım bir üst tura yükselecek. Burada alınan puanlar, atılan ve yenilen goller hesap ediliyor.

Bizim Çocuklar gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...
EURO 2020 A Grubu'nda ikinci maçlar sonrası Türkiye sıfır (0) puan ve -2 averajla grubun son sırasında yer aldı. Gruptan çıkma şansını zora sokan Milli Takımımız, pazar günü İsviçre'ye karşı galibiyet alıp 'en iyi üçüncülük' kotası için diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

İtalya ve Galler'e yenilen Türkiye, bu mağlubiyetlerin ardından grubu ilk 2 sırada bitirme şansını yitirdi. Milli Takımımızın gruptan çıkmak için tek şansı 'en iyi üçüncüler' kotası alabilmek. İsviçre'ye karşı galibiyet için çıkacak olan Ay-Yıldızlılarımızın averajı -5.

EURO 2020'de grupları 1 ve 2. Sıralarda bitiren takımların yanı sıra, grupları en iyi puan ve averajla bitiren 4 takımda bir üst tura çıkma şansını elde edecek. Böylelikle 6 gruptan 4 farklı üçüncü takım, grup aşamasını geçerek bir üst tura çıkabilecek.

Ancak A Milli Takım, İtalya ve Galler maçının ardından sahip olduğu -5 averaj nedeniyle en iyi üçüncüler arasına girme şansını da oldukça zora soktu.

'EN İYİ ÜÇÜNCÜLER' KOTASI NASIL BELİRLENİYOR?

EURO 2020'de bir üst tura adını yazdıracak olan üçüncü takımları belirlemek için grupta toplanan puanlara bakılacak. Puanların eşit olması halinde, daha iyi averaja sahip olan takımlar son 16 turuna kalma hakkını elde edecek.

Puanlar ve averajların da eşit olması halinde, daha fazla gol atan ekipler, bir üst tur şansını elde edecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
Son Dakika Haberleri
Bizim Çocuklar gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...
İlker Yağcıoğlu: "Turnuva bizim için bitti"
Ömer Üründül: "Ne hücum yapabildik, ne defans"
Turgay Demir: "Ne yaptın sen Şenol hoca?"
Attila Gökçe: "Turnuvanın en yorgun, en dirençsiz takımı biziz"
Galler'e EURO 2020'nin rekorunu kırdırdık
EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler
Şansal Büyüka: "Biz bu işi beceremiyoruz"
Hollanda - Avusturya maçı canlı olarak Tuttur'da
Ukrayna - Makedonya maçı canlı olarak Tuttur'da
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play