Beşiktaş, hazırlık maçında Dinamo Zagreb'e karşı

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş, cumartesi günü Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le hazırlık müsabakası oynayacak.
Siyah-beyazlılar, Hırvat ekibiyle Lendava Stadı'nda (TSİ) 18.30'da karşı karşıya gelecek.
İlk hazırlık maçını İstanbul'da Ümraniyespor'la oynayan Beşiktaş, 0-0 berabere kalmıştı.
Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 17 Temmuz'da Shakhtar Donetsk, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, Hırvat ekibiyle Lendava Stadı'nda (TSİ) 18.30'da karşı karşıya gelecek.
İlk hazırlık maçını İstanbul'da Ümraniyespor'la oynayan Beşiktaş, 0-0 berabere kalmıştı.
Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 17 Temmuz'da Shakhtar Donetsk, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile karşılaşacak.
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