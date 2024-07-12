Beşiktaş, hazırlık maçında Dinamo Zagreb'e karşı

Beşiktaş, cumartesi günü Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş, hazırlık maçında Dinamo Zagreb'e karşı
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12 Temmuz 2024 13:34
Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş, cumartesi günü Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le hazırlık müsabakası oynayacak.

Siyah-beyazlılar, Hırvat ekibiyle Lendava Stadı'nda (TSİ) 18.30'da karşı karşıya gelecek.

İlk hazırlık maçını İstanbul'da Ümraniyespor'la oynayan Beşiktaş, 0-0 berabere kalmıştı. 

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 17 Temmuz'da Shakhtar Donetsk, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile karşılaşacak.

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