Haber Tarihi: 09 Mart 2023 09:14 - Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 09:14

Bandırma deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir Bandırma deprem mi oldu? 9 Mart 2023

Balıkesir deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir Bandırma deprem mi oldu? 9 Mart 2023 AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 08:28'de gerçekleşen depremin derinliği 7 km olarak açıklandı. İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. İşte, 9 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son depremler açıklamalar

Bandırma deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir Bandırma deprem mi oldu? 9 Mart 2023
Abone Ol
Son dakika haberi... AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Bursa'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi yaşanan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. İstanbul ve Balıkesir'de de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte, 9 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler açıklaması

Balıkesir deprem mi oldu? 
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip, 46 binden fazla canı yitirdiğimiz yüzyılın afeti sonrasında gözlerin çevrildiği Marmara Denizi'nde de sismik hareketlilik devam ediyor.

Geçtiğimiz Salı günü meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de saat 08:28'de Marmara Denizi açıklarında AFAD'ın verilerine göre 3,9, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi.

AFAD'tan yapılan açıklamada Marmara Denizi açıklarında kaydedilen 3,9 büyüklüğündeki deprem 7 km derinlikte meydana geldi.

Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,2 olarak duyurulurken, derinliğin 12,2 km olduğu belirtildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Büyüklük:3.9 (Mw)


Yer: Marmara Denizi - [14.41 km] Karacabey (Bursa)

Tarih:2023-03-09 Saat:08:28:53 TSİ

Enlem:40.523 N

Boylam:28.237 E

Derinlik:7 km

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin şiddeti 4.2 olarak açıklandı.

ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)

09.03.2023, 08:28:53 TSİ

Büyüklük: 4.2

Derinlik: 12.2 km
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

N'Jie: 'Kazanabileceğimize inanıyoruz' Sivasspor N'Jie: "Kazanabileceğimize inanıyoruz"
Ali Şaşal Vural: 'Taraftarımızla eleyebiliriz' Sivasspor Ali Şaşal Vural: "Taraftarımızla eleyebiliriz"
Rıza Çalımbay: 'Rakibe karşı asla ezilmedik' Sivasspor Rıza Çalımbay: "Rakibe karşı asla ezilmedik"
Serdar Gürler: 'Savaştan alnımız ak çıkıyoruz' Medipol Başakşehir Serdar Gürler: "Savaştan alnımız ak çıkıyoruz"
Okaka: 'Mücadele etmemiz gerekiyordu' Medipol Başakşehir Okaka: "Mücadele etmemiz gerekiyordu"
Emre Belözoğlu: 'Beraberlik kötü diyemem' Medipol Başakşehir Emre Belözoğlu: "Beraberlik kötü diyemem"
Vincenzo Italiano: 'Bu oyun Türkiye'de yetmez' Fiorentina Vincenzo Italiano: "Bu oyun Türkiye'de yetmez"
Vanhaezebrouck: 'Zeminin azizliğine uğradık' Medipol Başakşehir Vanhaezebrouck: "Zeminin azizliğine uğradık"
Erik Lamela: 'Fenerbahçe ilk yarı çok iyiydi' Sevilla Erik Lamela: "Fenerbahçe ilk yarı çok iyiydi"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Sevilla - Fenerbahçe: İlk 11'ler
2
Başakşehir, avantajlı skorla dönüyor
3
Fenerbahçe kaçırdı kaçırdı yıkıldı
4
Ismael Garcia Gomez'den Fenerbahçe yorumu
5
Galatasaray'da kiralıkların son durumu!
6
Sivasspor, ilk maçta istediğini alamadı
7
Juventus'ta Pogba kadro dışı!

SON HABERLER

yukarı ok