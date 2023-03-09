Bandırma deprem mi oldu? Son dakika Balıkesir Bandırma deprem mi oldu? 9 Mart 2023

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Son dakika haberi... AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Bursa'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi yaşanan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. İstanbul ve Balıkesir'de de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte, 9 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler açıklamasıKahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip, 46 binden fazla canı yitirdiğimiz yüzyılın afeti sonrasında gözlerin çevrildiği Marmara Denizi'nde de sismik hareketlilik devam ediyor.Geçtiğimiz Salı günü meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de saat 08:28'de Marmara Denizi açıklarında AFAD'ın verilerine göre 3,9, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sarsıntı İstanbul, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi.AFAD'tan yapılan açıklamada Marmara Denizi açıklarında kaydedilen 3,9 büyüklüğündeki deprem 7 km derinlikte meydana geldi.Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,2 olarak duyurulurken, derinliğin 12,2 km olduğu belirtildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Büyüklük:3.9 (Mw)Yer: Marmara Denizi - [14.41 km] Karacabey (Bursa)Tarih:2023-03-09 Saat:08:28:53 TSİEnlem:40.523 NBoylam:28.237 EDerinlik:7 kmKandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin şiddeti 4.2 olarak açıklandı.ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)09.03.2023, 08:28:53 TSİBüyüklük: 4.2Derinlik: 12.2 km