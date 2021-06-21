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Avusturya, Ukrayna'yı yendi ve turladı!

EURO 2020 C Grubu 3. maçında Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Avusturya, Ukrayna'yı yendi ve turladı!
EURO 2020 C Grubu 3. karşılaşmasında Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Romanya'nın Bükreş Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadele, Avusturya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada Baumgartner kaydetti.

Bu sonucun ardından Avusturya, puanını 6'ya yükseltti ve grubu 2. sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi. Ukrayna ise 3 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Ukrayna, en iyi 4 üçüncü arasında yer alabilmek için diğer maçların sonucunu bekleyecek.

RAKİP İTALYA

Avusturya'nın son 16 turundaki rakibi A Grubu'ndan lider çıkan İtalya oldu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Belçika 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Rusya 2 1 0 1 1 3 -2 3
3 Finlandiya 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Danimarka 2 0 0 2 1 3 -2 0
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