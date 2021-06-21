Avusturya, Ukrayna'yı yendi ve turladı!

EURO 2020 C Grubu 3. karşılaşmasında Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi.



Romanya'nın Bükreş Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadele, Avusturya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada Baumgartner kaydetti.



Bu sonucun ardından Avusturya, puanını 6'ya yükseltti ve grubu 2. sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi. Ukrayna ise 3 puanda kaldı ve grubu 3. sırada tamamladı. Ukrayna, en iyi 4 üçüncü arasında yer alabilmek için diğer maçların sonucunu bekleyecek.



RAKİP İTALYA



Avusturya'nın son 16 turundaki rakibi A Grubu'ndan lider çıkan İtalya oldu.



