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Attila Szalai: "Fransa maçına hazırız!"

Macaristan'ın yıldızı Attila Szalai, Fransa maçı öncesi konuştu.

Attila Szalai: 'Fransa maçına hazırız!'
EURO 2020'nin ev sahiplerinden biri olan Macaristan, 3-0'lık Portekiz yenilgisi sonrası Fransa maçında iyi bir sonuç umuyor.

Macaristan savunmasının en önemli oyuncusu olan Fenerbahçeli Attila Szalai, "Portekiz maçını arkada bıraktık ve Fransa maçına motiveyiz. Fransa'ya karşı iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Kendimizi mental ve fiziksel olarak yeniliyoruz. Takımımız kaliteye ve güce sahip. Bunu daha önce gösterdik. Fransa maçında da göstermek istiyoruz." dedi.

Genç oyuncu, "Yanımızda dünyanın en iyi taraftarlarından biri var. Bizi her dakika cesaretlendirdikleri için tüm Macarlara çok teşekkür ediyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ROSSI: "DESTEĞİN HAKKINI VERELİM"

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Rossi, "Portekiz yenilgisine cevap vermeliyiz. Ayağa kalkmalıyız. Macaristan'ın mümkün olan en iyi şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Bu yüzden ağlama zamanı değil. Önümüzde iki maç daha var. Taraftarın verdiği desteğin hakkını verirsek Fransa ve Almanya maçlarından puanlar alırız." açıklamasını yaptı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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