Haber Tarihi: 16 Ağustos 2024 18:04 - Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 18:04

Android 15 ne zaman gelecek? İşte alacak telefonlar

Samsung, Android 15 güncellemesini kendi One UI 7.0 arayüzüne entegre ediyor. Birçok uyumlu telefon ve tablete güncelleme geliyor. Peki Android 15 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? İşte detaylar…

Android 15 ne zaman gelecek? İşte alacak telefonlar
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Android 15 tabanlı yeni güncelleme alacak telefonlar ve tabletler, birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Çünkü yeni yazılım güncellemesi ile birlikte cihazlar birçok yeniliğe kavuşuyor. Teknoloji devi Samsung'un uzun süredir üzerinde çalıştığı One UI 7.0 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu.

Android 15 Güncellemesi Alacak Samsung Modelleri

Samsung, 2019 senesinden sonra satışa sunduğu tüm cihazlara 3 adet ana güncelleme sözü verdi. 2021 senesinden sonra satılan tüm modellere 4 ve 2024 senesi ile satışa sunulan diğer modellere ise 7 ana güncelleme sunacağını söyledi. Başlangıç aşamasında Galaxy S, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold ve Galaxy Note serileri ile kısıtlı olacak bu kapsam ise çeşitli sınırlandırmalarla beraber Galaxy A serisindeki bazı modeller dahil edilerek genişletildi. Android 15 güncellemesinin çıkış tarihi konusunda ise net bir bilgi yok. İlk Android 15 güncellemesinin geliştirici önizleme sürümü 17 Şubat 2024 tarihinde yayımlanmıştı. Beta sürümünün 2024 Nisan ayı ile yayımlanması ve Ağustos ayına kadar sürmesi tahmin ediliyor.

Android 15 Güncellemesi Alacak Galaxy S Serisi Modelleri

-Galaxy S21
-Galaxy S21+
-Galaxy S21 Ultra
-Galaxy S21 FE
-Galaxy S22
-Galaxy S22+
-Galaxy S22 Ultra
-Galaxy S23
-Galaxy S23 FE
-Galaxy S23+
-Galaxy S23 Ultra
-Galaxy S24
-Galaxy S24+
-Galaxy S24 Ultra

Android 15 Güncellemesi Alacak Galaxy Z Series Modelleri

-Galaxy Z Fold 3
-Galaxy Z Fold 4
-Galaxy Z Fold 5
-Galaxy Z Fold 5
-Galaxy Z Flip 3
-Galaxy Z Flip 4
-Galaxy Z Flip 5
-Galaxy Z Flip 6

Android 15 Güncellemesi Alacak Galaxy A Serisi

-Galaxy A23
-Galaxy A24
-Galaxy A25
-Galaxy A33
-Galaxy A34
-Galaxy A53
-Galaxy A54
-Galaxy A72
-Galaxy A73
-Galaxy A15
-Galaxy A14

Android 15 Güncellemesi Alacak Galaxy Tab Serisi

-Galaxy Tab S8 + Ultra
-Galaxy Tab S8
-Galaxy Tab S9 FE
-Galaxy Tab S9 FE+
-Galaxy Tab S9 Ultra
-Galaxy Tab S9 +

Güncelleme Alacak Diğer Modeller Hangileri?

-Galaxy F54
-Galaxy F34
-Galaxy F15
-Galaxy M54
-Galaxy M34
-Galaxy M53
-Galaxy M33
-Galaxy M15


Genel olarak Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi tüm bu belirttiğimiz cihazlara gelecek. Geliştirici ön izleme sürümlerinin yayınlandığı bu güncellemenin cihazları geliştireceği düşünülüyor. Yeni güncelleme ile tüm bu cihazların daha performans odaklı, stabil ve yapay zekâ destekli olması bekleniyor.
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