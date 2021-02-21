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Almanya'dan EURO 2020 şampiyonluğuna rekor prim

Almanya Futbol Federasyonu, #EURO2020 zaferi halinde her bir futbolcuya 400 bin euro prim verecek.

Almanya'dan EURO 2020 şampiyonluğuna rekor prim
Almanya Futbol Federasyonu'nun EURO 2020 zaferi halinde futbolculara rekor prim vereceği öğrenildi.

Kicker'in haberine göre Almanya Futbol Federasyonu, her bir futbolcuya Avrupa Şampiyonu olmaları haline 400 bin euro ödeyecek. 2016'da Dünya Kupası'nı kaldırdığında her bir futbolcunun 300 bin euro kazandığı hatırlatılan haberde yüzde 33'lük artışla 100 bin euroluk prim zammının tartışma yaratabileceği kaydedildi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Milli Takımlar Direktörü Oliver Bierhoff yaptığı açıklamada futbolculara şampiyonluk halinde ödenecek primin yüksek olduğunu kabul ederek, "Kesinlikle yüksek ama DFB olarak bunu ödemek istiyoruz" diye yanıtladı.

Öte yandan takıma EURO 2020'ye katılmaları halinde bir prim verilmediği ifade edilirken açıklanan 400 bin euroluk bonusun da bu paranın içinde olduğu aktarıldı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
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2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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