Adıyaman deprem kaç kişi öldü? 9 Şubat son dakika Adıyaman deprem ölü sayısı ve isimleri nedir?

VEFAT YARALI KAHRAMANMARAŞ 530 2900 HATAY 872 2766 OSMANİYE 293 1315 ADIYAMAN 720 400 DİYARBAKIR 92 770 ŞANLIURFA 95 1791 GAZİANTEP 481 3890 KİLİS 22 417 ADANA 146 2611 MALATYA 166 3298





AFAD; 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam can kaybı sayısının saat 07.45 itibarıyla 12 bin 873'e ulaştığını, 62 bin 937 kişinin de yaralandığını açıkladı.AFAD, Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı.Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 929 çadır ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi, 92 bin 738 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı sevk edildi.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 100 binanın yıkıldığını 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çuhadar, "Şu anda çöküntüler altında belki yüzlerce insanımız var, ekiplerimizi koordine ediyoruz. Çevre illerden özellikle AFAD ekiplerinin bir an önce Adıyaman'a gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre, 10 ilde toplam can kaybı 6 bin 234'e yükseldi. Yaralı sayısı 37 bin 011, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.