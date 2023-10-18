Haber Tarihi: 18 Ekim 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 11:17

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?

Emeklilere 5000 TL ikramiye için tarih araştırmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek. Milyonlarca işçi, memur ve Bağ-kur emeklisi ise emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını sorgulamaya başladı. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman, ayın kaçında verilecek? Emekli ikramiyesinden kimler muaf tutulacak?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
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ere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen emekli ikramiyesinin bu yıl Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı sebebiyle 29 Ekim'de de verileceği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu emeklilere 29 Ekim ikramiyesi müjdesinin detayları belli oldu. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi şartları neler, kimlere verilecek?
EMEKLİYE 5 BİN LİRA NE ZAMAN VERİLECEK?
Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, gerekli talimatları verdiğini hatırlatan Erdoğan, emeklileri rahatlatacak yeni bir karar aldıklarını söyledi.

Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi. Buna göre 1-15 Kasım 2023 tarihleri arasında ödemelerin gerçekleştirileceği söylenebilir.

EYT'LİLER 5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK MI?

5 bin TL emekli ikramiyesinden EYT'liler de faydalanacak.

EMEKLİYE 5000 TL KİMLERE VERİLECEK, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında kasım ayının ilk yarısı itibariyle hesaplara yatırılacak olan 5 bin liralık tutardan fiilen çalışmaya devam edenlerin yararlanamayacağını belirtti. Bu kapsamda fiilen çalışan emekliler 5 bin lira ödeme alamayacaklar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5000 lira ödeneceğini açıkladı. Dul ve yetim maaşı alanlar da maaş hakediş oranına göre ödemeden yararlanacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıkladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5000 lira ödeme yapılacağını söyledi. Çalışan emekliler bu ödemeden yararlanamayacak.

12 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren ödeme Kasım ayının ilk yarısında hesaplara geçecek.

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul ve yetimleri de ilgilendiren bu gelişme sonrasında dul olup çocuğu olmayanlar yüzde 75, dul olup çocuğu olanlar yüzde 50, yetim olanlar da yüzde 25 oranında faydalanması bekleniyor.

Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

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