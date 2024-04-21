23 Nisan bankalar tatil mi? 23 nisan'da bankalar açık mı?

23 Nisan'da bankalar açık mı? sorusunun cevabı bireyler tarafından merak ediliyor. Diğer taraftan 23 Nisan tarihinde EFT olup olmayacağı merak konusu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yaklaşırken resmi tatil ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki 23 Nisan' bankalar kapalı mı? 23 Nisan'da EFT yapılır mı?

23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.



23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Çarşamba günü noterler, bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak.



Okullar ve üniversitelerde benzer şekilde eğitim faaliyetlerine ara verecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün olmayacak.



2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ



2024 yılında 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak. İşte, resmi tatillerin denk geldiği günler;



1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı



9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi



10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün



11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün



12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün



23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı



19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi



16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün



17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün



18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün



19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün



15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü



30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı



29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı



RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI?



Resmi tatil günlerinde belediyeler, noter, bankalar, borsa, muhtarlıklar, eczaneler, sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet verdiğinden açık olacak.