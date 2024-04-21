Haber Tarihi: 21 Nisan 2024 16:36 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 16:36

23 Nisan bankalar tatil mi? 23 nisan'da bankalar açık mı?

23 Nisan 2024 tarihinde bankaların açık olup olmadığı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kaldı. 23 Nisan'ın Çarşamba gününe denk gelmesinden dolayı tatil durumu merak ediliyor. Peki 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan'da EFT yapılır mı?

23 Nisan bankalar tatil mi? 23 nisan'da bankalar açık mı?
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23 Nisan'da bankalar açık mı? sorusunun cevabı bireyler tarafından merak ediliyor. Diğer taraftan 23 Nisan tarihinde EFT olup olmayacağı merak konusu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yaklaşırken resmi tatil ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki 23 Nisan' bankalar kapalı mı? 23 Nisan'da EFT yapılır mı?

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Çarşamba günü noterler, bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak.

Okullar ve üniversitelerde benzer şekilde eğitim faaliyetlerine ara verecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün olmayacak.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2024 yılında 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak. İşte, resmi tatillerin denk geldiği günler;

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI?

Resmi tatil günlerinde belediyeler, noter, bankalar, borsa, muhtarlıklar, eczaneler, sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet verdiğinden açık olacak.
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