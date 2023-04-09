Perez: 'Elimizden geleni yaptık'

Giresunsporlu Alexis Perez, Beşiktaş'a 3-1 kaybettikleri karşılaşamayı değerlendirdi.



Perez, "1-0'ken topa hakimdik, o zamana kadar da mükemmel oynadık. Üstünlük bizdeydi. Bireysel hatadan yediğimiz golle 1-1 oldu. Birkaç dakika sonra 2. golü yedik. İlk yarıyı bitirmeden 2-1 geriye düşmek bir darbe oldu. Bizi çok etkiledi." dedi.



Alexis Perez ayrıca, "İkinci yarı 2-1 gerideyken maçı çevirmek için çok çalıştık. 3-1'den sonra çevirmek hiç kolay değil. Son dakikaya kadar mücadele ettik, elimizden geleni yaptık ama olmadı." sözlerini sarf etti.



Giresunsporlu Faruk Can Genç ise, "Maçın başlarında bulduğumuz golle 1-0 öne geçtik ama 1-0'ı iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Önümüzde Sivas maçı var. O maçı kazanıp tekrardan üst sıralara çıkmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. En kısa sürede formanın ağırlığına yakışır oynayacağız. Herkes motiveydi, maçı da çok istiyorduk. Böyle şanssızlıklar oluyor, mağlup olduk. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.





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