Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu. Okan Buruk yönetimindeki son şampiyon Galatasaray, Young Boys takımıyle eşleşti. Galatasaray, rakibini elemesi durumunda adını lig etabına yazdıracak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yeni format uygulanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda 36 takım mücadele ederken takımlar 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 maç oynayacak. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray'ın maç programı…



GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off etabından başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu.



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi İsviçre'den Young Boys oldu.



Galatasaray ilk maçını 20-21 Ağustos'ta oynarken rövanş karşılaşması ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak. Maçın başlangıç saati ve deplasman/ev sahibi durumu birazdan belli olacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SEZONDA 36 TAKIM



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.



Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.



İLK 8 SIRADAKİ TAKIMLAR SON 16 TURUNA KALACAK



Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.



Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.

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