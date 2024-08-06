Haber Tarihi: 06 Ağustos 2024 13:24 - Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 13:24

Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta?

2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off etabından katılacak. İsviçre'nin Nyon kentinde bugün saat 13.00'de başlayan kura çekiminde sarı-kırmızıların rakibi belli oldu. Galatasaray'ın rakibi Young Boys takımı oldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacağı tarihler belli oldu. Futbolseverler ise Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı maçın programına ulaşmaya çalışıyor. Play-off maçları rövanş usulü oynanırken eşleşmeyi kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Peki Galatasray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihi…

Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta?
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Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu. Okan Buruk yönetimindeki son şampiyon Galatasaray, Young Boys takımıyle eşleşti. Galatasaray, rakibini elemesi durumunda adını lig etabına yazdıracak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yeni format uygulanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda 36 takım mücadele ederken takımlar 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 maç oynayacak. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray'ın maç programı…

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off etabından başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turundaki rakibi İsviçre'den Young Boys oldu.

Galatasaray ilk maçını 20-21 Ağustos'ta oynarken rövanş karşılaşması ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak. Maçın başlangıç saati ve deplasman/ev sahibi durumu birazdan belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SEZONDA 36 TAKIM

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

İLK 8 SIRADAKİ TAKIMLAR SON 16 TURUNA KALACAK

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.
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