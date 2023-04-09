Galatasaray Nef, uzatmada kazandı

Galatasaray Nef, ligde uzatmaya giden maçta Bahçeşehir Koleji'ni 94-90 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray Nef, uzatmada kazandı
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09 Nisan 2023 22:46
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, normal süresi 83-83 biten ve uzatmaya giden maçta rakibini 94-90 yendi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Fatih Güler

Galatasaray Nef: Sadık Emir Kabaca 21, Ristic 9, Russell 3, Ennis 19, Göksenin Köksal 13, McGee 14, Mahir Ağva 13, Caloiaro, Muhaymin Mustafa 2

Bahçeşehir Koleji: Hall 14, Muhammed Baygül 14, Morgan 9, Smith 30, Boutsiele 12, Emir Gökalp, Yiğit Arslan 8, Hadi Özdemir 3, Blazic, Berkay Candan

1. Periyot: 21-17

Devre: 44-39

3. Periyot: 61-67

Normal süre: 83-83

 

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