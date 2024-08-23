Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu için açıklama

"Bilet konusuna gelirsek... Birkaç gündür olaylar çalkalanıyor. Galatasaray ve karaborsa bilet satışı yanyana getirilmek isteniyor. Gayet iyi biliyordum. Geçmişte de başkanlık yaptım. Passolig sistemi kurulduktan sonra da çalışmalarım oldu. Sistemi bilen biri olarak net söyleyebilirim; bizim bilet satışımız elektronik ortamda veya adrese yapılıyor. Kulübe TC numarasıyla müraacaat ediyor ya da Passolig'den alıyor. Birisi geldi, bana 20 tane bilet verdi, parasını verdi, al sana 20 bilet değil. Biz şuna son derece büyük kabiliyetimiz var; birisi gelsin bize desin ki, falan günkü maçtaki kişi falanca kişiden aldım desin. Anında bilgileri buluyoruz, her şeyi görüyoruz orada. Galatasaray'a yapılan bu yakıştırmalar yerine, herkese çağrıda bulunuyorum, alana almayana, bilene bilmeyene çağrı yapıyorum, defalarca da yaptım. Gelsin bize desin ki, falan maça falan bileti falan kişiden şu paraya aldım. Anında buluruz. Çünkü adres belli. Elektronik ortamda kimin ne bilet aldığı belli. Bazı maçlarda devir hakkı bile vermiyoruz. Onun için buradan tekrar çağrıda bulunuyorum; elinizde belge, bilgi varsa gelin bize söyleyin. Burada ilk davranan, üzerine giden kişi, o insanların gerekli cezayı alması için ilk harekete geçecek kişi benim, Galatasaray camiasıdır. Her şey konuşuluyor. Soruyoruz soruşturuyoruz, bilmediğimiz bir şey mi var, yok. Yok! Neden böyle bir şeyin üzerine gidildi, neden parlatıldı, anlamakta güçlük çekiyorum. Söyleyenlerle konuşuyorum, arkadaş bilgi var mı, 'yok falan yerden duydum' diyor. İnsanların özellikle sosyal medyada, ortalıkta birçok şeyi konuşuyor. Büyük bir camiayı böyle bir töhmet altında bırakmak için net bilgi sahibi olmak lazım. Elinizde ne belge, bilgi varsa gelin. Benim kapım açık. Gelin bana bildirin. Onun için artık bu söylemin Galatasaray'a zarar verdiğini bütün Galatasaraylılar bilsin. Bundan sonra iddiam şudur, eğer birisi bu işi bilir gibi, elinde belge var gibi söylüyorsa, bana müracaat etmiyorsa o kişiyi müfteri olarak yaftalamak lazım. Ben başkanım, yönetim kurulum var. Bileti nasıl, kime sattığımızı bilen birisiyim. Galatasaraylılar'ın yapması gereken şu; bana gelip diyecekler ki böyle böyle bir durum var, falan kişi şöyle yapmış. Elektronik ortamda girdiğimiz zaman hangi adresten hangi adrese gittiğini görüyoruz. Onun için artık bunun sonlanması lazım. Çünkü Galatasaray'a kötülük ettiğinin farkında olsun insanlar. Varsa bir şey insanlar bilgi belge anlatsınlar. Biz bu işin takipçisiyiz. Derinlemesine takip ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız soruşturmalarda ortada hiçbir şey yok."