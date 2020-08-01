Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Nijerya asıllı İngiliz golcü Chuba Akpom ile ilgili görüşmeler sürüyor. Oyuncunun bonservisinin yüzde 80'ini elinde bulunduran PAOK, kendisine önerilen 2 milyon Euro'yu kabul etti.



Ancak yüzde 20'lik kısma sahip olan Arsenal'in payının da sarı-lacivertliler tarafından ödenmesini istedi. Bu durumda kasasından 400 bin Euro daha çıkacak olan F.Bahçe yönetimi, PAOK'un talebi karşısında çekimser kaldı.



Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.



ESKİ 'DOST' YENİDEN LİSTEDE



Fenerbahçe, Akpom'un yanı sıra Frankfurt'un golcüsü Bas Dost'u da listesine dahil etti. Sarı-lacivertlilerin, Alman kulübünde 11'de şans bulmakta zorluk çeken Hollandalı futbolcuyu kiralamak istedikleri öğrenildi.



Bas Dost, Frankfurt'la çıktığı 29 maçta 10 gol attı, 2 asist üretti. F.Bahçe, geçtiğimiz sezonlarda da Bas Dost'u almak istemiş ancak başarılı olamamıştı.



