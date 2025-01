Doğum yardımı başvurusu 2025: Doğum yardımı parası ne kadar, kimlere verilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 2025 çocuk yardımı detayları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katıldı. Toplantıdan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceği konuşuluyordu. Aile kavramına değinen Erdoğan evliliğin önemini vurguladı. Peki, Yeni doğan çocuk yardımı 2025 ne kadar, kaç TL oldu? 1. 2. ve 3. çocuk doğum yardımı aylık ne kadar, kaç TL yatacak, nasıl başvurulur?



ÇOCUK YARDIMI 2025 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN DUYURULDU!



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katıldı. Erdoğan çocuk yardımının artırılacağını ifade etti. Erdoğan, "Doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira, ikinci çocuk ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin her ay annelerin hesaplarına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." cümlelerine yer verdi.





1. 2. VE 3. ÇOCUK DOĞUM YARDIMI AYLIK NE KADAR, KAÇ TL YATACAK, NASIL BAŞVURULUR?



İşte Erdoğan'ın açıklamasından bazı kesitler;



"2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Aile Yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz.



"14 - 28 Mayıs sürecinde milletimize söz verdiğimiz fonu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize fon dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğine 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Fondan artık 81 vilayetimizdeki tüm gençlerimiz istifade edebilecek. Bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler."



"Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz."



"Çalışan anne babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz."



"Çocuk sahibi olmayı teşvik edecek veya kolaylaştıracak tıbbi imkanları ailelerin istifadesine sunmayı önemsiyoruz."









Haber ile daha fazlasına ulaşın: