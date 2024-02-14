Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ve Rachid Ghezzal'ın son durumu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl ve Rachid Ghezzal'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ve Rachid Ghezzal'ın son durumu
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14 Şubat 2024 13:36
Beşiktaş'ta sakatlanan Tayfur Bingöl ve Rachid Ghezzal'ın sahalara ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu.

TAYFUR 2 AY YOK

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur'un uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

GHEZZAL'IN TEDAVİSİ 2 HAFTA SÜRECEK

Öte yandan sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Cezayirli yıldız oyuncu Ghezzal'ın da tedavisinin 2 hafta süreceği belirtildi.  

 
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