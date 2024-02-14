Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ve Rachid Ghezzal'ın son durumu

Beşiktaş'ta sakatlanan Tayfur Bingöl ve Rachid Ghezzal'ın sahalara ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu.
TAYFUR 2 AY YOK
31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur'un uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
GHEZZAL'IN TEDAVİSİ 2 HAFTA SÜRECEK
Öte yandan sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Cezayirli yıldız oyuncu Ghezzal'ın da tedavisinin 2 hafta süreceği belirtildi.
TAYFUR 2 AY YOK
31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur'un uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
GHEZZAL'IN TEDAVİSİ 2 HAFTA SÜRECEK
Öte yandan sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Cezayirli yıldız oyuncu Ghezzal'ın da tedavisinin 2 hafta süreceği belirtildi.