Haber Tarihi: 24 Ekim 2024 16:41 - Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 16:41

Karabağ-Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Karabağ-Ajax Maçı Canlı İzle Şifresiz

Karabağ-Ajax maçı canlı izle | Karabağ - Ajax maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Peki, Karabağ-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Karabağ-Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Karabağ-Ajax Maçı Canlı İzle Şifresiz
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UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Karabağ kendi evinde Ajax'u ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

KARABAĞ - AJAX MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



KARABAĞ - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Ajax maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

24 EKİM 2024 GÜNÜN MAÇLARI

19:45 Tabii Panathinaikos - Chelsea (Futbol)

19:45 TRT 1 Celje - Başakşehir FK (Futbol)

19:45 Tabii Roma - Dynamo Kiev (Futbol)

19:45 Tabii Eintracht Frankfurt - Rigas Skola (Futbol)

21:30 S Sport Olimpia Milano - Anadolu Efes (Basketbol)

22:00 TRT 1 Fenerbahçe - Manchester United (Futbol)

22:00 TRT S porLyon - Beşiktaş (Futbol)

22:00 Tabii Twente - Lazio (Futbol)

22:00 Tabii Athletic Bilbao - Slavia Prag (Futbol)







 
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