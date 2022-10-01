Kadınlar basketbolda şampiyon yine ABD

FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası final maçında ABD, Çin'i 83-61 yenerek 11. kez şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Kadınlar basketbolda şampiyon yine ABD
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01 Ekim 2022 14:28
Kadın basketbolunun en önemli organizasyonlarından 2022 FIBA Dünya Kupası'nda Çin'i 83-61 yenen ABD, şampiyon oldu.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve Avustralya'nın Sydney kentinin ev sahipliği yaptığı turnuva, Çin ile ABD arasındaki final maçıyla sona erdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-13 önde geçen ABD, devre arasına 43-33'lük skorla üstün gitti.

ABD, üçüncü periyodunu 68-47 önde tamamladığı final mücadelesinden 83-61 galip ayrılarak turnuva tarihinde üst üste 4. olmak üzere 11. kez şampiyonluğa ulaştı.

Çin ise 1994'ün ardından şampiyonada ikinci kez gümüş madalya kazandı.

Öte yandan üçüncülük maçında Kanada'yı 95-65 mağlup eden Avustralya, bronz madalya elde etti.

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