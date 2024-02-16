Haber Tarihi: 16 Şubat 2024 16:09 - Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 16:09

Inside Out 2: Ne zaman çıkacak?

2024'ün en merakla beklenen animasyon filmlerinden biri olan Inside Out 2, 14 Haziran 2024 tarihinde vizyona girecek. Riley'nin ergenliğe adım atmasıyla birlikte duygularında da değişimler yaşanacak.

Inside Out 2: Ne zaman çıkacak?
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2024'ün en merakla beklenen animasyon filmlerinden biri olan Inside Out 2, 14 Haziran 2024 tarihinde vizyona girecek. 2015 yılında vizyona giren ve gişe rekorları kıran Inside Out filminin devamı niteliğindeki bu animasyonda, Riley'nin ergenliğe adım atmasıyla birlikte duygularında da değişimler yaşanacak.

Inside Out 2 filminin fragmanı geçtiğimiz ay yayınlandı ve fragmandan anladığımız kadarıyla Riley'nin ergenliğe adım atmasıyla birlikte yeni duygular da hayatına girecek. Bu duygular arasında Endişe ve Utanç öne çıkıyor. Fragmanda ayrıca Riley'nin çocukluk duygularından Sevinç, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti'nin de yer aldığını görüyoruz.

Inside Out 2 filminin yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi Pete Docter üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Meg LeFauve ve Josh Cooley kaleme alıyor. Filmin seslendirme kadrosunda ise Amy Poehler, Phyllis Smith, Bill Hader, Lewis Black, Mindy Kaling, Kaitlyn Dias, Rileigh McDonnell ve Ed O'Neill gibi isimler yer alıyor.

Inside Out filmi, 2015 yılında vizyona girdiğinde büyük bir başarı elde etti. Film, dünya çapında 857 milyon dolar gişe hasılatı elde etti ve En İyi Animasyon Film dalında Oscar ödülüne layık görüldü.

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