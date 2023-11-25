Haber Tarihi: 25 Kasım 2023 13:58 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 13:58

İnegölspor Amedspor maçı canlı izle - İnegölspor Amedspor maçı hangi kanalda?

İnegölspor Amedspor ile TFF 2. Lig maçında karşı karşıya geliyor. Peki, İnegölspor Amedspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Saat 14:00'de başlayan İnegölspor'un Amedspor ile karşılaşacağı müsabakayı canlı izleme linki ile ilgili bilgiler haberimizde.

İnegölspor Amedspor maçı canlı izle - İnegölspor Amedspor maçı hangi kanalda?
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İnegölspor Amedspor maçı için nefesler tutulmuş durumda. TFF 2. Lig maçında iki takım karşı karşıya geliyor. Taraftarlar tarafından İnegölspor Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor sorularının cevapları merak ediliyor. İşte İnegölspor Amedspor'un maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ile birlikte İnegölspor Amedspor maçı canlı yayın izle linki... İşte canlı maç izle linki...
TFF 2. Lig heyecanı devam ediyor...

İNEGÖLSPOR AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saat 14:00'de başlayacak İnegölspor Amedspor karşılaşmasının yayıncı bilgisi bulunmamaktadır.

TFF 2 Lig'de mücadele eden ve Cumartesi günü Amedspor ile sahaya çıkacak olan İnegölspor'da ortalık karıştı.

Bursa temsilcisi İnegölspor Başkanı Osman Sevim, Amedspor maçı öncesi taraftarlara sağduyu çağrısında bulunarak, "Hafta sonu oynanacak olan Amedspor karşılaşmasıyla alakalı tüm taraftarlarımızı sağduyulu bir şekilde stadyuma takımımızı desteklemeye davet ediyorum.

Amedspor ile aramızda sportif olarak hiçbir düşmanlığımız yoktur. Geçmiş sezonlarda, tarihlerde olan hiçbir şeyi unutmayalım. Sadece takıma destek verip İnegöl'e yakışır şekilde karşılaşmayı bitirelim. Amedspor bizlerin dostudur. Dosta dostluk yapmak bizlere yakışır. Biz İnegolsporluyuz" ifadelerini kullandı.

 
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