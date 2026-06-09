Senegal ve Özbekistan'a ABD'de yoğun güvenlik
2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'ye gelen Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri, yoğun güvenlik kontrolleriyle karşılaştı. Futbolcuların uçaktan ve takım otobüsünden iner inmez detaylı aramalardan geçirilmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Afrikalı bir spor muhabiri tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan görüntülerde, Senegal Milli Takımı futbolcularının uçaktan iner inmez yoğun bir aramadan geçtikleri görülüyor.
Özbekistan, Hollanda maçı öncesi uzun süreli bir güvenlik kontrolünden geçti. pic.twitter.com/WjTjKCNGyf
— Sporxtv (@sporxtv) June 8, 2026
SENEGAL'DEN SONRA ÖZBEKİSTAN'DA
Görüntülerde, futbolcular terminale gitmeden önce tek tek güvenlik birimleri tarafından detaylı aramadan geçiriliyor. Turnuva öncesi New York kentinde Hollanda ile hazırlık maçı yapmak için stada gelen Özbekistan kafilesi de benzer bir muameleye maruz kaldı.
Milli takımı otobüsünden inen futbolcular ve görevliler, polis köpekleri eşliğinde arandıktan sonra stada giriş yapabildi. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak. Özbekistan turnuvada ilk kez mücadele edecek.
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|3
|Portekiz
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|Özbekistan
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|Av.
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|Hırvatistan
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|İngiltere
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|Gana
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