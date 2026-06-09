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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Senegal ve Özbekistan'a ABD'de yoğun güvenlik

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'ye gelen Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri, yoğun güvenlik kontrolleriyle karşılaştı. Futbolcuların uçaktan ve takım otobüsünden iner inmez detaylı aramalardan geçirilmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

calendar 09 Haziran 2026 09:22 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 09:41
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Senegal ve Özbekistan'a ABD'de yoğun güvenlik
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2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gelen Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri, sıkı güvenlik kontrollerinden geçmek zorunda kaldı.

Afrikalı bir spor muhabiri tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan görüntülerde, Senegal Milli Takımı futbolcularının uçaktan iner inmez yoğun bir aramadan geçtikleri görülüyor.

SENEGAL'DEN SONRA ÖZBEKİSTAN'DA

Görüntülerde, futbolcular terminale gitmeden önce tek tek güvenlik birimleri tarafından detaylı aramadan geçiriliyor. Turnuva öncesi New York kentinde Hollanda ile hazırlık maçı yapmak için stada gelen Özbekistan kafilesi de benzer bir muameleye maruz kaldı.

Milli takımı otobüsünden inen futbolcular ve görevliler, polis köpekleri eşliğinde arandıktan sonra stada giriş yapabildi. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak. Özbekistan turnuvada ilk kez mücadele edecek.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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