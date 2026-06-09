Dünya Kupası'nda 48 takımın 28'i yabancı hocaya emanet
2026 FIFA Dünya Kupası'nda kulübelerde yabancı teknik direktörler çoğunluğu oluşturacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda 48 takımın 28'i yabancı, 20'si ise yerli teknik adamlarla mücadele edecek.
Turnuvada yer alacak 48 teknik direktörün 28'ini yabancılar, 20'sini ise kendi ülkelerinin vatandaşları oluşturacak.
28 TAKIM YABANCI TEKNİK ADAM TERCİH ETTİ
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama, Güney Afrika, Avusturya, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Uruguay, Yeni Zelanda, Türkiye, Cezayir, Haiti, Kanada, Ürdün, Ekvador, Paraguay, ABD, İngiltere, Belçika, Katar, Irak, Brezilya, Özbekistan, İsveç, Tunus, Fas, Gana, Suudi Arabistan ve Curaçao, yabancı teknik direktörlerle mücadele edecek.
Fransa, Hırvatistan, Japonya, Arjantin, İskoçya, Yeşil Burun Adaları, Norveç, İsviçre, Hollanda, İspanya, İran, Almanya, Mısır, Fildişi Sahili, Bosna Hersek, Güney Kore, Meksika, Avustralya, Senegal ve Çekya ise turnuvaya yerli teknik adamlarla katılacak.
ARJANTİNLİ TEKNİK ADAMLAR ZİRVEDE
Dünya Kupası'nda en fazla temsil edilen teknik direktör milliyeti Arjantin olacak. Nestor Lorenzo, Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Sebastian Beccacece, Gustavo Alfaro ve Mauricio Pochettino'dan oluşan Arjantinli teknik adamlar, turnuvada altı farklı takımın başında görev yapacak.
Arjantin'i beş teknik direktörle Fransa, dört teknik direktörle İspanya takip ederken; Almanya ve İtalya ise üçer teknik adamla temsil edilecek.
EN GENÇ NAGELSMANN, EN YAŞLI ADVOCAAT
2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak en genç teknik direktör, Almanya Milli Takımı'nın başındaki 38 yaşındaki Julian Nagelsmann olacak. Hansi Flick'in ardından Almanya'nın başına geçen genç çalıştırıcı, kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayacak.
Turnuvanın en yaşlı teknik direktörü ise Curaçao Milli Takımı'nı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na taşıyan 78 yaşındaki Hollandalı Dick Advocaat olacak. Deneyimli teknik adam, kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda takımının başında yer alacak.
İlginç bir tesadüf olarak, Nagelsmann ile Advocaat'ın takımları Houston Stadı'nda oynanacak E Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek.
TEKNİK DİREKTÖRLERİN YAŞ ORTALAMASI ARTTI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacak 48 teknik direktörün yaş ortalaması 57,3 olarak belirlendi. Bu rakam, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na göre 5,4 yaşlık bir artışa işaret ediyor.
ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN SADECE İKİ İSİM VAR
2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak teknik direktörler arasında daha önce Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan yalnızca iki isim bulunuyor.
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2018 yılında takımını dünya şampiyonluğuna taşırken; Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise Katar 2022'de kupayı kaldıran isim olmuştu.
Deschamps veya Scaloni'nin 2026 Dünya Kupası'nı da kazanması halinde, iki Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak. Öte yandan Deschamps, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda futbolcu olarak da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
48 TAKIM VE TEKNİK ADAMLARI
|Teknik Direktör
|Vatandaşlığı (Ülkesi)
|Çalıştırdığı Takım
|Yaş
|Didier Deschamps
|Fransa
|Fransa
|57
|Zlatko Dalic
|Hırvatistan
|Hırvatistan
|59
|Hajime Moriyasu
|Japonya
|Japonya
|57
|Lionel Scaloni
|Arjantin
|Arjantin
|48
|Steve Clarke
|İskoçya
|İskoçya
|62
|Bubista
|Yeşil Burun Adaları
|Yeşil Burun Adaları
|56
|Thomas Christiansen
|İspanya
|Panama
|53
|Stale Solbakken
|Norveç
|Norveç
|58
|Hugo Broos
|Belçika
|Güney Afrika
|74
|Murat Yakın
|İsviçre
|İsviçre
|51
|Ralf Rangnick
|Almanya
|Avusturya
|67
|Nestor Lorenzo
|Arjantin
|Kolombiya
|60
|Sebastien Desabre
|Fransa
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|49
|Ronald Koeman
|Hollanda
|Hollanda
|63
|Luis de la Fuente
|İspanya
|İspanya
|64
|Roberto Martinez
|İspanya
|Portekiz
|52
|Amir Ghalenoei
|İran
|İran
|62
|Marcelo Bielsa
|Arjantin
|Uruguay
|70
|Darren Bazeley
|İngiltere
|Yeni Zelanda
|53
|Julian Nagelsmann
|Almanya
|Almanya
|38
|Vincenzo Montella
|İtalya
|Türkiye
|51
|Hossam Hassan
|Mısır
|Mısır
|59
|Emerse Fae
|Fildişi Sahili
|Fildişi Sahili
|42
|Vladimir Petkovic
|İsviçre
|Cezayir
|62
|Sebastien Migne
|Fransa
|Haiti
|53
|Sergej Barbarez
|Bosna Hersek
|Bosna Hersek
|54
|Jesse Marsch
|ABD
|Kanada
|52
|Jamal Sellami
|Fas
|Ürdün
|55
|Myung-bo Hong
|Güney Kore
|Güney Kore
|57
|Javier Aguirre
|Meksika
|Meksika
|67
|Sebastian Beccacece
|Arjantin
|Ekvador
|45
|Gustavo Alfaro
|Arjantin
|Paraguay
|63
|Mauricio Pochettino
|Arjantin
|ABD
|54
|Tony Popovic
|Avustralya
|Avustralya
|52
|Pape Thiaw
|Senegal
|Senegal
|45
|Thomas Tuchel
|Almanya
|İngiltere
|52
|Rudi Garcia
|Fransa
|Belçika
|64
|Julen Lopetegui
|İspanya
|Katar
|59
|Graham Arnold
|Avustralya
|Irak
|62
|Carlo Ancelotti
|İtalya
|Brezilya
|66
|Fabio Cannavaro
|İtalya
|Özbekistan
|52
|Graham Potter
|İngiltere
|İsveç
|51
|Miroslav Koubek
|Çekya
|Çekya
|74
|Sabri Lamouchi
|Fransa
|Tunus
|54
|Mohamed Ouahbi
|Belçika
|Fas
|49
|Carlos Queiroz
|Portekiz
|Gana
|73
|Georgios Donis
|Yunanistan
|Suudi Arabistan
|56
|Dick Advocaat
|Hollanda
|Curaçao
|78
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Avustralya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Türkiye
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|ABD
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Çek Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Meksika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Güney Afrika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Güney Kore
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Bosna Hersek
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Fas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Curacao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0