Dünya Kupası'nda 48 takımın 28'i yabancı hocaya emanet

28 TAKIM YABANCI TEKNİK ADAM TERCİH ETTİ

ARJANTİNLİ TEKNİK ADAMLAR ZİRVEDE

EN GENÇ NAGELSMANN, EN YAŞLI ADVOCAAT

TEKNİK DİREKTÖRLERİN YAŞ ORTALAMASI ARTTI

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN SADECE İKİ İSİM VAR

48 TAKIM VE TEKNİK ADAMLARI

Teknik Direktör Vatandaşlığı (Ülkesi) Çalıştırdığı Takım Yaş Didier Deschamps Fransa Fransa 57 Zlatko Dalic Hırvatistan Hırvatistan 59 Hajime Moriyasu Japonya Japonya 57 Lionel Scaloni Arjantin Arjantin 48 Steve Clarke İskoçya İskoçya 62 Bubista Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 56 Thomas Christiansen İspanya Panama 53 Stale Solbakken Norveç Norveç 58 Hugo Broos Belçika Güney Afrika 74 Murat Yakın İsviçre İsviçre 51 Ralf Rangnick Almanya Avusturya 67 Nestor Lorenzo Arjantin Kolombiya 60 Sebastien Desabre Fransa Demokratik Kongo Cumhuriyeti 49 Ronald Koeman Hollanda Hollanda 63 Luis de la Fuente İspanya İspanya 64 Roberto Martinez İspanya Portekiz 52 Amir Ghalenoei İran İran 62 Marcelo Bielsa Arjantin Uruguay 70 Darren Bazeley İngiltere Yeni Zelanda 53 Julian Nagelsmann Almanya Almanya 38 Vincenzo Montella İtalya Türkiye 51 Hossam Hassan Mısır Mısır 59 Emerse Fae Fildişi Sahili Fildişi Sahili 42 Vladimir Petkovic İsviçre Cezayir 62 Sebastien Migne Fransa Haiti 53 Sergej Barbarez Bosna Hersek Bosna Hersek 54 Jesse Marsch ABD Kanada 52 Jamal Sellami Fas Ürdün 55 Myung-bo Hong Güney Kore Güney Kore 57 Javier Aguirre Meksika Meksika 67 Sebastian Beccacece Arjantin Ekvador 45 Gustavo Alfaro Arjantin Paraguay 63 Mauricio Pochettino Arjantin ABD 54 Tony Popovic Avustralya Avustralya 52 Pape Thiaw Senegal Senegal 45 Thomas Tuchel Almanya İngiltere 52 Rudi Garcia Fransa Belçika 64 Julen Lopetegui İspanya Katar 59 Graham Arnold Avustralya Irak 62 Carlo Ancelotti İtalya Brezilya 66 Fabio Cannavaro İtalya Özbekistan 52 Graham Potter İngiltere İsveç 51 Miroslav Koubek Çekya Çekya 74 Sabri Lamouchi Fransa Tunus 54 Mohamed Ouahbi Belçika Fas 49 Carlos Queiroz Portekiz Gana 73 Georgios Donis Yunanistan Suudi Arabistan 56 Dick Advocaat Hollanda Curaçao 78





ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkelerin kulübelerinde ağırlıklı olarak yabancı uyruklu teknik adamlar görev yapacak.Turnuvada yer alacak 48 teknik direktörün 28'ini yabancılar, 20'sini ise kendi ülkelerinin vatandaşları oluşturacak.2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama, Güney Afrika, Avusturya, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Uruguay, Yeni Zelanda, Türkiye, Cezayir, Haiti, Kanada, Ürdün, Ekvador, Paraguay, ABD, İngiltere, Belçika, Katar, Irak, Brezilya, Özbekistan, İsveç, Tunus, Fas, Gana, Suudi Arabistan ve Curaçao, yabancı teknik direktörlerle mücadele edecek.Fransa, Hırvatistan, Japonya, Arjantin, İskoçya, Yeşil Burun Adaları, Norveç, İsviçre, Hollanda, İspanya, İran, Almanya, Mısır, Fildişi Sahili, Bosna Hersek, Güney Kore, Meksika, Avustralya, Senegal ve Çekya ise turnuvaya yerli teknik adamlarla katılacak.Dünya Kupası'nda en fazla temsil edilen teknik direktör milliyeti Arjantin olacak. Nestor Lorenzo, Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Sebastian Beccacece, Gustavo Alfaro ve Mauricio Pochettino'dan oluşan Arjantinli teknik adamlar, turnuvada altı farklı takımın başında görev yapacak.Arjantin'i beş teknik direktörle Fransa, dört teknik direktörle İspanya takip ederken; Almanya ve İtalya ise üçer teknik adamla temsil edilecek.2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak en genç teknik direktör, Almanya Milli Takımı'nın başındaki 38 yaşındaki Julian Nagelsmann olacak. Hansi Flick'in ardından Almanya'nın başına geçen genç çalıştırıcı, kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayacak.Turnuvanın en yaşlı teknik direktörü ise Curaçao Milli Takımı'nı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na taşıyan 78 yaşındaki Hollandalı Dick Advocaat olacak. Deneyimli teknik adam, kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda takımının başında yer alacak.İlginç bir tesadüf olarak, Nagelsmann ile Advocaat'ın takımları Houston Stadı'nda oynanacak E Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek.2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacak 48 teknik direktörün yaş ortalaması 57,3 olarak belirlendi. Bu rakam, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na göre 5,4 yaşlık bir artışa işaret ediyor.2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak teknik direktörler arasında daha önce Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan yalnızca iki isim bulunuyor.Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2018 yılında takımını dünya şampiyonluğuna taşırken; Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise Katar 2022'de kupayı kaldıran isim olmuştu.Deschamps veya Scaloni'nin 2026 Dünya Kupası'nı da kazanması halinde, iki Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak. Öte yandan Deschamps, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda futbolcu olarak da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.