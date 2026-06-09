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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası'nda 48 takımın 28'i yabancı hocaya emanet

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kulübelerde yabancı teknik direktörler çoğunluğu oluşturacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda 48 takımın 28'i yabancı, 20'si ise yerli teknik adamlarla mücadele edecek.

calendar 09 Haziran 2026 13:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nda 48 takımın 28'i yabancı hocaya emanet
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkelerin kulübelerinde ağırlıklı olarak yabancı uyruklu teknik adamlar görev yapacak.

Turnuvada yer alacak 48 teknik direktörün 28'ini yabancılar, 20'sini ise kendi ülkelerinin vatandaşları oluşturacak.

28 TAKIM YABANCI TEKNİK ADAM TERCİH ETTİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama, Güney Afrika, Avusturya, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Uruguay, Yeni Zelanda, Türkiye, Cezayir, Haiti, Kanada, Ürdün, Ekvador, Paraguay, ABD, İngiltere, Belçika, Katar, Irak, Brezilya, Özbekistan, İsveç, Tunus, Fas, Gana, Suudi Arabistan ve Curaçao, yabancı teknik direktörlerle mücadele edecek.

Fransa, Hırvatistan, Japonya, Arjantin, İskoçya, Yeşil Burun Adaları, Norveç, İsviçre, Hollanda, İspanya, İran, Almanya, Mısır, Fildişi Sahili, Bosna Hersek, Güney Kore, Meksika, Avustralya, Senegal ve Çekya ise turnuvaya yerli teknik adamlarla katılacak.

ARJANTİNLİ TEKNİK ADAMLAR ZİRVEDE

Dünya Kupası'nda en fazla temsil edilen teknik direktör milliyeti Arjantin olacak. Nestor Lorenzo, Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Sebastian Beccacece, Gustavo Alfaro ve Mauricio Pochettino'dan oluşan Arjantinli teknik adamlar, turnuvada altı farklı takımın başında görev yapacak.

Arjantin'i beş teknik direktörle Fransa, dört teknik direktörle İspanya takip ederken; Almanya ve İtalya ise üçer teknik adamla temsil edilecek.

EN GENÇ NAGELSMANN, EN YAŞLI ADVOCAAT

2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak en genç teknik direktör, Almanya Milli Takımı'nın başındaki 38 yaşındaki Julian Nagelsmann olacak. Hansi Flick'in ardından Almanya'nın başına geçen genç çalıştırıcı, kariyerindeki ilk Dünya Kupası deneyimini yaşayacak.

Turnuvanın en yaşlı teknik direktörü ise Curaçao Milli Takımı'nı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na taşıyan 78 yaşındaki Hollandalı Dick Advocaat olacak. Deneyimli teknik adam, kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda takımının başında yer alacak.

İlginç bir tesadüf olarak, Nagelsmann ile Advocaat'ın takımları Houston Stadı'nda oynanacak E Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN YAŞ ORTALAMASI ARTTI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacak 48 teknik direktörün yaş ortalaması 57,3 olarak belirlendi. Bu rakam, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na göre 5,4 yaşlık bir artışa işaret ediyor.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN SADECE İKİ İSİM VAR

2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak teknik direktörler arasında daha önce Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan yalnızca iki isim bulunuyor.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2018 yılında takımını dünya şampiyonluğuna taşırken; Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise Katar 2022'de kupayı kaldıran isim olmuştu.

Deschamps veya Scaloni'nin 2026 Dünya Kupası'nı da kazanması halinde, iki Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak. Öte yandan Deschamps, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda futbolcu olarak da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

48 TAKIM VE TEKNİK ADAMLARI

Teknik Direktör   Vatandaşlığı (Ülkesi) Çalıştırdığı Takım Yaş
Didier Deschamps   Fransa Fransa 57
Zlatko Dalic   Hırvatistan Hırvatistan 59
Hajime Moriyasu   Japonya Japonya 57
Lionel Scaloni   Arjantin Arjantin 48
Steve Clarke   İskoçya İskoçya 62
Bubista   Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 56
Thomas Christiansen   İspanya Panama 53
Stale Solbakken   Norveç Norveç 58
Hugo Broos   Belçika Güney Afrika 74
Murat Yakın   İsviçre İsviçre 51
Ralf Rangnick   Almanya Avusturya 67
Nestor Lorenzo   Arjantin Kolombiya 60
Sebastien Desabre   Fransa Demokratik Kongo Cumhuriyeti 49
Ronald Koeman   Hollanda Hollanda 63
Luis de la Fuente   İspanya İspanya 64
Roberto Martinez   İspanya Portekiz 52
Amir Ghalenoei   İran İran 62
Marcelo Bielsa   Arjantin Uruguay 70
Darren Bazeley   İngiltere Yeni Zelanda 53
Julian Nagelsmann   Almanya Almanya 38
Vincenzo Montella   İtalya Türkiye 51
Hossam Hassan   Mısır Mısır 59
Emerse Fae   Fildişi Sahili Fildişi Sahili 42
Vladimir Petkovic   İsviçre Cezayir 62
Sebastien Migne   Fransa Haiti 53
Sergej Barbarez   Bosna Hersek Bosna Hersek 54
Jesse Marsch   ABD Kanada 52
Jamal Sellami   Fas Ürdün 55
Myung-bo Hong   Güney Kore Güney Kore 57
Javier Aguirre   Meksika Meksika 67
Sebastian Beccacece   Arjantin Ekvador 45
Gustavo Alfaro   Arjantin Paraguay 63
Mauricio Pochettino   Arjantin ABD 54
Tony Popovic   Avustralya Avustralya 52
Pape Thiaw   Senegal Senegal 45
Thomas Tuchel   Almanya İngiltere 52
Rudi Garcia   Fransa Belçika 64
Julen Lopetegui   İspanya Katar 59
Graham Arnold   Avustralya Irak 62
Carlo Ancelotti   İtalya Brezilya 66
Fabio Cannavaro   İtalya Özbekistan 52
Graham Potter   İngiltere İsveç 51
Miroslav Koubek   Çekya Çekya 74
Sabri Lamouchi   Fransa Tunus 54
Mohamed Ouahbi   Belçika Fas 49
Carlos Queiroz   Portekiz Gana 73
Georgios Donis   Yunanistan Suudi Arabistan 56
Dick Advocaat   Hollanda Curaçao 78
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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