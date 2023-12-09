Haber Tarihi: 09 Aralık 2023 15:24 - Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 15:25

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı canlı izle şifresiz | BJK FB maçı derbi beIN SPORTS 1 canlı izle

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile nefes kesecek bir derbi mücadelesine çıkacak. Şifresiz olarak Bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, BJK FB maçı derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı canlı izle şifresiz | BJK FB maçı derbi beIN SPORTS 1 canlı izle
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı canlı izle.... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.Haftaya averajla 3. sırada giren Beşiktaş ise Fenerbahçe'yi sahasında yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI CANLI İZLE



BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak ve BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Alex-Oxlade Chamberlain, Ante Rebic, Vincent Aboubakar



Fenerbahçe

Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.




Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Hasan Arat, Fenerbahçe derbisiyle ilk maç heyecanını yaşayacak. Hasan Arat, Serdal Adalı ile girdiği seçim yarışını, 7 bin 271 oy alarak siyah-beyazlıların 35. başkanı olmuştu. Beşiktaş, yeni başkanının ilk maçından galip ayrılmak istiyor.


Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçın 6'sı iç sahada gerçekleşti. Bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, mağlubiyet yaşamadı. Ayrıca, bu müsabakalarda sadece 2 gol yiyerek evinde en az gol gören takım konumunda bulunuyor.



Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç tedavileri devam eden oyuncular olduğu için Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecekler. Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak. Rachid Ghezzal, Eric Bailly, Jean Onana ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıklarını atlatarak derbi kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 5 derbi maçında ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Bu maçlarda ilk golü atan takımların 3 puana ulaşamadığı görülüyor.

İsmail Kartal, Beşiktaş'la 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlılarla ligde 8 kez mücadele etti ve bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor, bu futbolcuların durumu belirsiz.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe, üçüncü sıradaki Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan derbi, tüm futbolseverlerin dikkatini çekiyor. BeIN SPORTS, deneyimli isimleriyle stüdyo ve stattan yapacakları canlı yayınlarla mücadelenin heyecanını futbolseverlere aktaracak.



 
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