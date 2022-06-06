Ukrayna, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri Play-Off maçında Galler ile karşılaştı ve rakibine 1-0 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Galler adını finallere yazdırırken, Ukrayna'da oynayan Oleksandr Zinchenko maçın ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Futbolcu, karşılaşmanın ardından da Rusya ile yaşadıkları savaş hakkında konuştu.



ZINCHENKO YERE YIKILDI, HAKEM TESELLİ ETTİ



Maçın bitimiyle birlikte saha içine yıkılan Oleksandr Zinchenko'ya teselliyi yapan isim ise karşılaşmanın hakemi Mateu Lahoz oldu. Manchester City'nin şampiyonluk kutlamalarında da Zinchenko duygusal bir patlama yaşamıştı.



"AİLEM OLMASAYDI SAVAŞIYOR OLURDUM"



Bilindiği üzere Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sonrasında devam eden süreçten çok etkilenen isimlerden biri Manchester City forması giyen Zinchenko olmuştu. "Ailem olmasaydı savaşıyor olurdum" diyen futbolcunun sözleri beğeni toplamıştı.



"HİÇBİR ZAMAN PES ETMEYECEĞİZ"



Öte yandan futbolcu maçın ardından da açıklamalar yaptı. "Galler'in misafirperverliği için teşekkür ederim. İkincisi Ukraynalı olmaktan gurur duyuyorum. Yine bir karakter gösterdik. Biz özgürlükler ülkesiyiz. Hiçbir zaman ve asla pes etmeyeceğiz. Bazen futbol bile acı verici olabilir. Galler kalecisi bence maçın adamı oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum" dedi.



"SAVAŞI DURDURMALIYIZ"



Ukraynalı futbolcu barış mesajları vermeyi ihmal etmedi. 25 yaşındaki futbolcu, "Bütün Ukraynalıları seviyorum. Ayrıca dünyanın geri kalanına da teşekkür etmek istiyorum. Birbirimize bağlı kalmalı ve savaşı durdurmalıyız. Bugün Ukrayna, yarın sizin ülkenizin başına gelebilir. Herkes barış içinde yaşamalı" ifadesini kullandı.





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