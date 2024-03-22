Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off C Grubu yarı final maçında Gustavo Poyet'in ekibi Yunanistan ile Magomed Adiev'in yönetimindeki Kazakistan karşı karşıya geldi.



OPAP Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Yunanistan 5-0 kazanırken goller; 9. dakikada Anastasios Bakasetas, 15. dakikada Dimitrios Pelkas, 37. dakikada Fotis Ioannidis, 40. dakikada Dimitrios Kourbelis ve 86. dakikada Aleksandr Marochkin (kendi kalesine) kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Yunanistan finalde Gürcistan'ın rakibi oldu. Turun diğer maçında Gürcistan evinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup etmişti.



Yunanistan ile Gürcistan arasında oynanacak mücadelenin galibi, EURO 2024'te Türkiye'nin yer aldığı gruba düşecek.





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