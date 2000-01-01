Yine kupa kazanamadı; Harry Kane

Kariyerinde hiç kupa kazanamayan Harry Kane, EURO 2024'te de ülkesiyle kupa sevinci yaşayamadı.



Altyapısından yetiştiği Tottenham'da geçirdiği kupasız yılların ardından Almanya'nın "kupa canavarı" Bayern Münih'e transfer olan Kane, Bayern Münih'in ardından İngiltere Milli Takımı'nda da kupa kazanamadı ve profesyonel kariyerindeki 14. sezonda da hasretine son veremedi.



Kane'in sezon başında transfer olduğu Bayern Münih, mücadele ettiği 4 kulvarda da havlu attı.



Yıldız oyuncu sezonun bitiminin ardından ülkesi İngiltere ile EURO 2024'te finale çıkma başarısı gösterse de kupaya yine uzanamadı.



Kane, milli takımla EURO 2020'de finalinde de sahadan üzgün ayrılmıştı.



